Uomini e Donne oggi: l’emozionante proposta di Riccardo per Ida

Uomini e Donne oggi: Riccardo Guarnieri chiede a Ida Platano di sposarlo

Oggi a Uomini e Donne continuano a intrattenere il pubblico di Canale 5 dame e cavalieri del Trono Over. In particolare, vedremo al centro dello studio Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia, tanto amata dai telespettatori, ci regalerà un bel colpo di scena. Inizialmente vedremo il gelo scendere in studio, poiché Ida è intenzionata a chiudere la storia d’amore con Riccardo. Quest’ultimo appare in grande difficoltà ed è difficile per lui trattenere l’emozione. Vedremo il cavaliere in lacrime, mentre cerca di trovare la soluzione giusta per continuare la sua relazione con la Platano. Il Guarnieri è molto dispiaciuto dalle parole della dama, tanto che confessa di vedere ormai nei suoi occhi qualcosa si diverso. Per l’emozione non riesce neppure a parlare, ma soprattutto non comprende come Ida possa aver scelto di chiudere definitivamente la loro storia d’amore visto che in settimana si sono visti e tra loro ci sono anche stati degli avvicinamenti fisici. A questo punto, Maria De Filippi sprona il cavaliere a fare un gesto che aveva già deciso di compiere oggi.

Il Guarnieri afferma di volerle tentare tutte, in quanto è innamorato e non vuole perdere la Platano per nessuna ragione. Pertanto, le chiede scusa per tutti gli errori che ha commesso e tira fuori un anello. Riccardo chiede a Ida di sposarlo! Un emozionante gesto, ma anche abbastanza inaspettato per la dama. Infatti, vedremo la Platano senza parole. Di fronte alla non risposta della donna, Maria chiede loro se vogliono ballare insieme e lei naturalmente accetta. Così, li vedremo ballare stretti l’uno all’altra, sulle note di ‘E poi di penti’ di Alberto Urso. Durante il ballo, Riccardo la prende in braccio e la porta dietro le quinte. La telecamera li riprende per un po’ fuori, ma poi Maria decide di staccare il collegamento e lasciarli soli.

Oggi Uomini e Donne: Anna ancora nel mirino di Gianni Sperti

Il pubblico presente in studio e Gianni Sperti appoggiano la proposta di matrimonio che Riccardo fa a Ida. Intanto, la puntata prosegue con Valentina Autiero, che sta frequentando Erik. La dama ammette di trovarsi molto bene insieme al cavaliere, il quale riesce a trasmetterle serenità. Subito dopo, si passa a Samuel e Anna. Quest’ultima è ancora arrabbiata con il cavaliere e si dice convinta del fatto che lui avrebbe voluto solo un approccio fisico con lei. Gianni si intromette, anche questa volta, nella questione, sostenendo che lei sia impegnata fuori con qualcun’altro.