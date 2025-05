Ida Platano: “Sono pericolosa, ora sono nei guai. Uomini? Zero!”

Ida Platano incuriosisce i suoi fan, raccontando di aver fatto qualcosa di pericoloso che potrebbe metterla nei guai. C’è chi ha ipotizzato che l’ex volto di Uomini e Donne si riferisca a un uomo che sarebbe al suo fianco ora. Ma ecco che lei stessa spiega che non c’è nessuno, al momento, vicino a lei. Dunque, sembra proprio che l’ex dama ed ex tronista attualmente sia single e che non stia neppure cercando di conoscere qualcuno.

Tutto ha preso inizio in queste ore, quando Ida seduta in un tavolo di un bar ha iniziato a raccontare, divertita, di essere pensierosa. Subito ha spiegato che i pensieri sono collegati a due cose che ha fatto. Una è che ha fatto shopping questa notte e ora ha i sensi di colpa. Ma non è questa la notizia. Infatti, la Platano ha incuriosito i suoi fan su Instagram affermando di non poter neppure raccontare ciò che ha fatto e che potrebbe presto finire nei guai.

“Sono proprio pazza, pericolosa”, ha dichiarato Ida, che da ormai diverso tempo è lontana da Uomini e Donne. Il percorso da tronista non si è concluso nel migliore dei modi per la Platano, che è dalla passata edizione ormai lontana dalle luci delle telecamere dello studio di Canale 5. Ma tornando al fattaccio che avrebbe commesso, l’ex dama del Trono Over, una delle più amate e discusse, ha precisato: “Per l’altra cosa… dico io, ma perché devo fare queste cose, quando so che mi posso mettere nei guai?”.

La Platano ha spiegato di aver commesso questo fattaccio perché piace “un po’ di adrenalina”. Allo stesso tempo, Ida ha precisato che “non si fanno queste cose”. Non solo, ha aggiunto: “Meglio che vado a chiudermi a casa, per ora. Vedremo cosa succederà durante questa giornata”. Chiaramente questo suo racconto, tra dico e non dico, ha portato i suoi fan a cercare di scoprire cosa potrebbe aver combinato, facendo delle ipotesi sulla sua vita sentimentale.

Ma non c’entra assolutamente un uomo. “No, mai voi che pensieri vi fate?! Addirittura mi state scrivendo: ‘Ti hanno visto con qualcuno o ma hai il fidanzato’.”, ha inizialmente affermato, sempre più divertita, Ida. “Ma vi dico che è una cosa pericolosa, che mi ha messo nei guai!”, ha continuato la storica ex dama del Trono Over del dating show di Maria De Filippi. A questo punto, la Platano è tornata a parlare della sua vita sentimentale: “Non c’entra niente. Uomini zero, sono stata chiara?”.

Pertanto, al momento, nella vita di Ida l’unico uomo presente è suo figlio. C’è chi ipotizzava un suo ritorno nel Trono Over, quando Mario Cusitore l’aveva citata, prima di lasciare definitivamente il programma. La Platano sembra, però, aver voltato ormai pagina, sebbene non abbia un uomo al suo fianco. Di certo, non è escluso che in futuro la Platano possa tornare di nuovo in scena, indipendentemente dalla presenza di Cusitore.