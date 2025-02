Uomini e Donne: così Chiara aveva ‘ammaliato’ De Filippi. Mario invoca Ida

La puntata di Uomini e Donne in onda l’11 febbraio 2025 inizia con la presentazione della nuova tronista Chiara Pompei. Il suo percorso non è iniziato nel migliore dei modi, come riportano le anticipazioni. Sebbene la presentazione sia perfetta, con tanto di complimenti da parte dell’anziano Raimondo del Trono Over, sono arrivate le prime polemiche, subito. Per lei oggi arrivano gli aspiranti corteggiatori per il classico appuntamento al buio, ma ci sono già troppe ombre in questo Trono.

Su Chiara sono arrivate, dopo le anticipazioni sulla sua presentazione, delle segnalazioni abbastanza importanti. A parlare è stato il presunto fidanzato della tronista, il quale dichiara di avere prove concrete che dimostrerebbero che hanno continuato ad avere una relazione anche durante il suo arrivo nel programma. La Pompei avrebbe cercato di sfruttare questa occasione in TV, ma allo stesso tempo avrebbe anche tentato di mantenere in piedi quella presunta love story.

“Una ragazza semplice. Parlano gli occhi, parlano. Una ragazza straordinaria, veramente”, dichiara oggi l’anziano Raimondo, sostenuto da Gianni Sperti. Anche Maria De Filippi oggi la elogia, puntando sul fatto che è una ragazza semplice. Non solo, la conduttrice apprezza i suoi momenti di imbarazzo e sottolinea il fatto che preferisca vestire abiti di seconda mano o regalati.

Il pubblico, però, sui social network sta ironizzando su tutti questi complimenti, che poco coincidono con le segnalazioni arrivate subito dopo questa registrazione che sta andando in onda oggi. Tramite le anticipazioni di Uomini e Donne i telespettatori scopriranno che decisione ha preso la redazione. Proprio oggi registrano le nuove puntate.

Uomini e Donne: Cusitore ricorda Ida, Agnese si fa avanti con Gianmarco

La puntata va avanti con Mario Cusitore e Giorgia. Quest’ultima decide di troncare la conoscenza perché lui vorrebbe raccontare in studio cos’è accaduto tra loro in intimità. La dama avrebbe preferito fosse una cosa bella e tutelata, ma non ha tenuto conto del fatto che si trova in un programma televisivo e, soprattutto, che è uscita con Mario, un volto assai discusso. Per la prima volta, Tina Cipollari dà ragione a Cusitore, che intanto invoca Ida: “Più vedo persone così e più mi manca Ida Platano qui. Prendetevi le responsabilità quando fate le cose”.

Chissà se dopo questa affermazione, l’ex tronista decida di fare davvero ritorno nel programma. “Più vedo queste cose e più penso cosa ho fatto l’anno scorso, come ho potuto”, afferma Cusitore, ricordando e rimpiangendo la conoscenza fatta con Ida.

Si passa poi a Gloria Nicoletti e Gaetano, i quali chiudono in modo turbolento la loro conoscenza. Subito dopo, siedono al centro studio Diego e Cristina. “Mi piacerebbe una conoscenza diversa e farmi conoscere in un altro modo”, dichiara la dama, mettendo fine alla frequentazione.

Agnese torna al centro studio e Maria De Filippi fa sapere che è interessata al tronista Gianmarco Steri. La dama non nega:

“Sono sincera e lo ammetto. All’esterno mi sarei anche lanciata con una persona più giovane. Quindi se Gianmarco vuole fare questo salto generazionale, io ci sono”

Gianmarco vuole subito rispondere alla dama: “Ti ringrazio perché mi fa molto piacere. Sei una bellissima donna, ma preferisco un altro tipo… fuori avrei fatto la stessa cosa”. Intanto, Agnese continua a conoscere Fabrizio, il quale l’ha stupita molto.