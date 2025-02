Uomini e Donne, giallo tronista Chiara: ora parla chi conosce il “fidanzato”

Il caso legato alla nuova tronista di Uomini e Donne Chiara Pompei si fa sempre più complesso, con nuove segnalazioni. Finché non ci saranno le nuove registrazioni, previste per lunedì e martedì prossimo, non resta che raccogliere segnalazioni e fare ipotesi. Di sicuro, quando verranno le registrate le nuove puntate, le anticipazioni faranno sapere al pubblico come ha deciso di agire la redazione e qual è la stata la reazione della stessa Chiara. Quest’ultima è stata accusata dal suo presunto fidanzato di aver preso in giro tutti in queste settimane, salendo sul Trono e iniziando lì un percorso per trovare l’amore.

Secondo Riccardo Sparacchiari, che ci ha messo la faccia per far venire tutto a galla, la nuova tronista avrebbe avuto con lui una relazione fino a qualche giorno fa. Chiara avrebbe continuato a sentire il ragazzo anche durante le registrazioni, confidandogli dettagli che solo lei poteva svelargli. Inoltre, Riccardo dice di avere a disposizione tutte le prove necessarie, tra chat, foto e chiamate, che farebbero da conferma al suo sfogo inaspettato su Instagram. Il ragazzo avrebbe tentato di contattare la redazione per metterla al corrente del presunto piano della Pompei. Non trovando risposte ha preferito rendere il tutto pubblico usando i social network.

Ultimamente il Trono Classico sta perdendo decisamente colpi. L’unica a portare avanti un Trono come si deve è stata Martina De Ioannon e ora si spera che almeno il suo ex corteggiatore Gianmarco Steri faccia altrettanto. Nel frattempo, ecco che spuntano, in attesa delle nuove registrazioni, altre segnalazioni sul caso della tronista Chiara di UeD. A riportarle è Lorenzo Pugnaloni su Instagram. L’esperto del dating show di Maria De Filippi riporta, in queste ore, il messaggio di una persona che dice di conoscere Riccardo, il presunto fidanzato della Pompei.

Questo utente dichiara che il ragazzo vive nel suo stesso paese e che la sua etichetta sarebbe “frequentare ragazze anche se sono fidanzate”. Non solo, pare che Riccardo si sentisse a gennaio “una ragazza di zona, dove hanno avuto molte tarantelle”. Questa persona, che sceglie di restare anonima, fa sapere di aver visto di persona il presunto fidanzato di Chiara con quest’altra ragazza in un locale che si troverebbe a Palestrina.

Pertanto, chi fa questa segnalazione dichiara di non credere alla sua versione: “So anche che in passato frequentava ragazze di zona mentre era/è fidanzato con una ragazza che vive in Albania, quindi per me sono parole volanti solo per visibilità”. C’è da dire, però, che Riccardo dice di poter dare conferma del suo racconto contro la tronista Chiara con delle prove concrete. Dunque, la redazione potrà valutare per bene la situazione.

Pugnaloni, intanto, rivela di aver saputo che “almeno fino a ieri lei non l’ha cercato per un chiarimento”. Dunque, sembra che la Pompei non abbia cercato, per ora, un confronto con questo ragazzo. Inoltre, quest’ultimo avrebbe raccontato a Pugnaloni che “gli dispiace anche che sia successo tutto in questo modo perché ci tiene a lei, ma non ce la faceva proprio più a sopportare la cosa”.

Anche se tutta la faccenda non corrispondesse alla realtà, c’è chi è convinto che un fondo di verità ci sia nel racconto fatto dal presunto fidanzato della tronista Chiara. Non resta che attendere per scoprire come si evolverà questo caso.