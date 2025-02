UeD, Maria “non ne azzecca una”: pesante segnalazione su Chiara

Solo qualche giorno fa è stata è uscita la notizia che sarebbe diventata lei la nuova tronista del dating show di Maria De Filippi. Si chiama Chiara Pompei e si è seduta sul trono di Uomini & Donne, ma c’è qualcosa che già già stonando su di lei e sull’immensa macchina del programma di Canale 5. A quanto pare, e parliamo di una voce freschissima, la giovane romana sarebbe già finita nel caos a causa di una segnalazione. Ma come? Non ha appena iniziato la sua avventura in televisione? Sui social stanno viaggiando voci a più non posso, ma da chi? A svuotare il sacco è un ragazzo, Riccardo Sparacciari, che attraverso le sue storie Instagram avrebbe spiegato come stanno realmente le cose. Chiara, a detta del ragazzo, avrebbe esordito nel cast di U&D pur essendo ancora innamorata di un altro, che è Riccardo. Le storie di lui sono un fiume in piena: la chiosa? “Grazie Chiara per avere preso in giro tutti”.

Segnalazione per Chiara: le parole del presunto fidanzato

Riccardo Sparacciari ci ha messo la faccia e probabilmente questo avrà delle conseguenze mediatiche, almeno nel programma di Maria. Quest’anno il trono sembra essere davvero complicato, ma questa vicenda, se realmente vera, ha dell’incredibile. I messaggi del presunto (ex) fidanzato di Chiara Pompei scendono in dettagli piuttosto palesi, con tanto di date, parole, e allusioni a raccolta di foto, video, screen e così via. Di seguito parte del duro sfogo di Riccardo:

Non posso accettare questa messa in scena. Io e Chiara ci siamo frequentati per cinque mesi, da agosto al 31 gennaio (l’ultima volta che ci siamo visti è il 24). Ha mentito alla redazione dicendo di non essere impegnata, nel frattempo mi assicurava che non si sarebbe innamorata di nessuno, ma che ci andava solo per avere un riscontro economico […] Il 26 gennaio ha girato il video di presentazione, il 28 è andata in puntata, il 29 mi ha chiamato e mi ha parlato dei 14 ragazzi che erano scesi per lei […]

Insomma, una situazione piuttosto delicata che pone tutto il format, ed evidentemente Chiara, in una posizione traballante: “Complimenti Chiara, sei riuscita a prendere in giro tutti: me, Maria De Filippi, la redazione e a breve anche il pubblico. Lei finge, sta recitando, e non è giusto dare questa possibilità a persone così“. Come andrà a finire non si sa, ma certamente Maria si troverà davanti a un’altra matassa da sbrogliare.

“Maria quest’anno non ne azzecca una”: i commenti a caldo

Il trono classico di Uomini & Donne quest’anno sembra avere molte gatte da pelare. Sul web, alla notizia della segnalazione su Chiara, gli utenti commentano a caldo e l’opinione è lineare: “Maria quest’anno non riesce a trovare un tronista decente“, “Ancora deve andare in onda la puntata in cui viene annunciata come tronista, che il suo percorso è già finito. TOP” e tanti altri. Che cosa ne sarà di Chiara e come la prenderà Maria e tutto lo staff del dating show?

Che caos questa edizione, che caos questo trono!