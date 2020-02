Ida e Riccardo, cosa sta accadendo: il trasferimento di lui, il gesto speciale

Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne: nessuna rottura, lo speciale gesto di lei

Cosa sta accadendo tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne? Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo in questi giorni. I fan hanno iniziato a pensare che tra ci loro ci sia stata una rottura e da parte di entrambi non ci sono state delle risposte concrete. Nel corso della puntata del Trono Over, in onda ieri, abbiamo visto Ida e Riccardo ancora come una coppia, ma con qualche problema da risolvere. Ora, in una doppia intervista su Uomini e Donne Magazine, la coppia fa sapere che la storia sta procedendo bene. Ci sono delle incomprensioni tra loro, in quanto ammettono di avere dei caratteri diversi. Non solo, la lontananza li porta molto spesso a discutere. Ricordiamo che la Platano vive con il figlio a Brescia, mentre l’ex cavaliere abita a Taranto. Riccardo deve prima sistemare alcune questioni lavorative e poi potrà finalmente trasferirsi nella città della sua amata. Entrambi non vedono l’ora di iniziare questa convivenza tanto voluta.

Sono tanti i momenti che Ida e Riccardo ricordano della loro esperienza nel programma. A suscitare delle forti emozioni nella coppia è il momento in cui hanno finalmente scelto di iniziare una nuova relazione fuori dalla trasmissione, lasciandosi il passato alle spalle. La Platano rassicura nuovamente i fan, rivelando che porta ancora l’anello che l’ex cavaliere del Trono Over le ha regalato in segno del loro amore. Indimenticabile è anche la serata di Capodanno trascorsa insieme: “Io e Riccardo eravamo leggeri, non pensavamo a nulla se non a stare bene tra noi”. Intanto, anche il Guarnieri rassicura tutti, nel corso dell’intervista, rivelando che la loro storia sta procedendo “abbastanza bene”. Riccardo poi continua, svelando un gesto speciale fatto dalla sua amata: “Sono stato anche felicissimo, a dicembre, di essere stato invitato al compleanno del figlio, perché non me l’aspettavo e, come ho detto a Ida, chiedermi di andare da parte sua è stato un bellissimo gesto”.

Ida e Riccardo, Trono Over: il Guarnieri attende con ansia di trasferirsi a Brescia

Dunque, i fan possono stare tranquilli, tra Ida e Riccardo procede tutto abbastanza bene, nonostante ci siano ancora quelle piccole incomprensioni. Il Guarnieri crede che i dubbi che l’ex dama aveva ci siano ancora, ma intanto ha compreso una cosa molto importante: “Tutto dipende da me: prima mi trasferisco a Brescia e prima Ida sarà più serena, perché davvero le leggere incomprensioni che nascono tra di noi derivano principalmente dalla distanza che ci divide”. Riccardo ribadisce di voler costruire con Ida tutto ciò che da sempre desiderano e in tanti attendono con ansia il loro matrimonio. Il Guarnieri, qualche giorno fa, aveva appunto fatto intendere che non avrebbe rinunciato alla Platano e oggi arriva la conferma.

Uomini e Donne, Ida e Riccardo rispondono alla critica di Barbara: la Platano sempre accanto a Gemma Galgani

Barbara De Santi non ha risparmiato neanche Ida e Riccardo al Trono Over. In risposta alle critiche della dama, oggi la Platano risponde: “Il commento di Barbara mi è scivolato addosso, anche perché è basato su un incontro fortuito di pochissimi minuti sul quale c’era ben poco da dire. Credo che lei abbia dato anche troppo peso al fatto che io non l’abbia salutata“. Dello stesso parere è il Guarnieri, che si dice convinto del fatto che Barbara abbia interpretato male la situazione. Intanto, Ida non può non parlare di Gemma Galgani. L’amicizia che le unisce è davvero forte e oggi la Platano spera che la dama torinese possa finalmente trovare “una persona alla sua altezza, come lei”.