Ida e Riccardo, problemi dopo UeD: l’avvertimento di Maria e le accuse

Riccardo Guarnieri e Ida Platano oggi, la storia d’amore continua tra alti e bassi dopo Uomini e Donne

La storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri continua ancora oggi e nonostante ciò che avete visto a Uomini e Donne pare che i due non vogliano gettare tutto alle ortiche. Dalla messa in onda si capiva che Ida fosse insoddisfatta dell’atteggiamento di Riccardo e che lui invece facesse il possibile per tenere assieme i pezzi di un vaso che rischia di rompersi da un momento all’altro; da ulteriori anticipazioni avevamo appreso che i due fossero in crisi ed è di pochi giorni fa la bella notizia: Ida e Riccardo sono apparsi insieme in foto e hanno fatto intendere di non voler mettere fine alla loro storia. “Io – queste sono state le parole di Guarnieri – sono con te in ogni maledetto istante che ci vuole dividere e non ci riesce”. Oggi insomma la situazione sembra essere migliorata sebbene i problemi sembrino essere sempre gli stessi.

Ida e Riccardo a UeD, problemi di comunicazione: l’avvertimento di Maria De Filippi e le accuse di Barbara De Santi

In puntata in effetti abbiamo rivisto i vecchi Ida e Riccardo: non si sono incontrati a Natale perché avevano discusso – assurdo se pensate a quanto sia importante celebrare il 24 con le persone a cui si vuol bene! -; non si capiscono su nulla – oggi per esempio Ida ha detto di non aver saputo niente delle proposte di lavoro che Riccardo aveva visto in mattinata -; infine ogni problema sembra comportare una discussione che dura mezza giornata se va bene: al riguardo in puntata si è parlato della reazione della Platano ai mancati auguri di Riccardo a Gemma, e la stessa Maria De Filippi le ha fatto notare che discutere per quisquilie del genere “è un po esagerato. Comunicare è importante, lo capisco; discuterne a lungo è un po’ troppo”. Ida in generale non ci è sembrata per niente convinta della relazione, e la stessa Barbara De Santi ha fatto notare a entrambi che hanno “problemi di comunicazione”. Poi sono seguite altre accuse. “Tu non saluti, sembri una diva nei corridoi! Tutti salutano, tu no!”, queste le parole della Dama a cui Ida ha risposto per le rime, aiutata da Gemma Galgani.

News Ida e Riccardo: insieme nonostante tutto, cos’è emerso a Uomini e Donne

Non sappiamo come stiano andando le cose tra i due perché le ultime news sulla storia d’amore risalgono a un po’ di tempo fa: è vero che Ida e Riccardo stanno ancora insieme ma bisogna capire in che modo procede questa relazione. Lei in puntata si è anche lamentata del fatto che Riccardo non abbia voluto vivere a casa sua quando è salito e abbia preferito invece l’albergo; Riccardo da parte sua l’ha accusata di “tagliare sempre i pezzettini che ti piacciono di più”, nel senso che racconta solo ciò che le interessa e non i fatti come sono accaduti realmente. “Se tu mi disprezzi per quello che faccio – questo era il pezzo mancante – come mi puoi accettare a casa tua?”. Pare evidente insomma che i problemi di Ida e Riccardo siano tantissimi, ed è un peccato che continuino a ripresentarsi visto che è palese che si amino.

Riccardo e Ida, mazzo di girasoli per lui: i fan innamorati della coppia di UeD

Oggi lui ha ricevuto un bel mazzo di girasoli con un bigliettino su cui c’erano scritte le strofe di Senza parole: bigliettino firmato da Arianna, probabilmente una fan, che ovviamente non darà fastidio alla Platano. Lei anche continua a ricevere regali, come si apprende dalle sue storie pubblicate su Instagram, e questo conferma che sono molto amati dal pubblico. Non osiamo immaginare la felicità dei fan quando Ida e Riccardo si sposeranno. Con la speranza che la maggior parte dei problemi sarà risolta definitivamente.