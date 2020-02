Ida e Riccardo, lui allo scoperto: cosa sta accadendo, spazio per ricucire

Ida e Riccardo, Guarnieri allo scoperto: che cosa sta succedendo con la Platano, spazio per ricucire

Ennesimo colpo di scena nella ‘soap opera’ sentimentale del Trono Over di Uomini e Donne che vede protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Pochi giorni fa, secondo le indiscrezioni trapelate dalle registrazioni del programma (e riportate dal Vicolo delle News), i due si sono ritrovati di nuovo ai ferri corti. E pensare che prima di tale doccia fredda si era parlato persino di abito bianco e nozze. Ora, però, pare che stia tornando il sereno e che la coppia abbia cominciato a ricucire lo strappo. A farlo credere è l’ultima Stories Instagram pubblicata da Riccardo che ha ben fatto intendere a che punto è la love story.

Guarnieri e quel brano di Giorgia…

Guarnieri non ha scritto un post di suo pugno, tantomeno ha chiarito con una diretta la situazione; è ricorso a un altro gesto per spiegare che cosa sta accadendo con Ida. Quale? Ha pubblicato una sua foto, con il sottofondo musicale del celebre brano di Giorgia ‘Scelgo ancora te’. E sembra che anche la strofa che ha deciso di divulgare sia parecchio eloquente del momento vissuto da lui e dalla bresciana. “Credevo che, sapevo che / Che si cade in due e in due ci si rialzerà / Tra mille rimpianti ed il perdono / Io scelgo te / E scelgo ancora te”. Parole prese a prestito dalla canzone che non paiono per nulla difficili da interpretare.

Trono Over di Uomini e Donne: la situazione tra Ida e Riccardo

Al netto di quanto emerso finora e riavvolgendo il nastro, la situazione tra Ida e Riccardo dovrebbe avere preso le seguenti pieghe nell’ultimo periodo: dopo dei giorni felici e spensierati, sono sopraggiunti dei problemi (che verranno probabilmente chiariti e discussi nelle prossime puntate del Trono Over). Nonostante ciò la coppia sembra più che intenzionata a ‘resistere’ alle turbolenze sentimentali e a tentare di ripartire. Dopotutto Giorgia fa scuola: “Tra mille rimpianti ed il perdono, io scelgo te. Ancora te”.