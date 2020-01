Ida e Riccardo, lei rompe il silenzio dopo le voci di rottura

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, lei rompe il silenzio dopo le voci di rottura: le dichiarazioni via social

Nelle scorse ore è circolata la voce di una presunta rottura tra Ida Platano e Riccardo Guarneri. Gli spifferi hanno riportato indiscrezioni per nulla campate in aria ma riferite alle ultime registrazioni del Trono Over di Uomini e Donne che hanno visto la dama in lacrime quando le è stato chiesto come proseguisse la storia con il cavaliere. Non solo: lei stessa ha dichiarato che la situazione non è per nulla rosea. Non ha aggiunto altro perché sopraffatta dal pianto. A rendere noto il retroscena è stato il VicolodelleNews.it. E a stretto giro dal circolare delle voci, la stessa Platano è apparsa sui social, rompendo il silenzio e di fatto confermando la crisi con il suo compagno. Resta da capire se lo strappo può essere ricucito o meno. E pensare che fino a poco tempo fa si parlava di matrimonio…

Ida, dopo i sussurri di una possibile rottura tra lei e Riccardo, è sbucata sui social. Nella fattispecie ha pubblicato una Stories Instagram in cui ha detto: “Buongiorno, eccomi. Il mio morale è molto a terra. Però ci sono, buon lavoro e buona giornata”. Messaggio stringato ma molto eloquente che, di fatto, conferma quanto trapelato dalle registrazioni del Trono Over. Con Riccardo le cose non procedono come sperato e il morale non può che essere “a terra.” E a proposito della Platano, di recente è intervenuto Gianni Sperti. L’opinionista non ha commentato la situazione delicata creatasi con Guarneri negli ultimi giorni, ma ha confessato che Ida è la dama che più lo ha emozionato da quando va in onda il Trono Over.

Gianni Sperti su Ida: “La dama con la quale ho sofferto di più”

“Ci sono stati tanti cavalieri e tante dame che hanno lasciato un segno nella mia memoria, ma la donna con la quale ho sofferto e che mi ha trasferito tutto l’amore che ha provato è sicuramente Ida Platano”, ha confidato Sperti nell’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne in cui ha parlato anche dell’ex Paola Barale.