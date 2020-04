Ida e Riccardo, è di nuovo rottura? Mistero social e foto: quali dubbi

Riccardo Guarnieri e Ida Platano, cosa sta succedendo alla coppia di Uomini e Donne

Non ne siamo certi ma pare che Riccardo Guarnieri e Ida Platano stiano attraversando un nuovo momento di difficoltà. Nessuna conferma da parte dei diretti interessati ma non pochi dubbi tra i fan che hanno notato un certo silenzio nell’ultimo periodo. Siamo rimasti al fatto che Ida e Riccardo avessero deciso di passare la quarantena insieme per mettersi alla prova; dopo le prime storie Instagram e qualche post su Facebook però i due di Uomini e Donne non stanno postando niente neanche su Tik Tok, social network esploso di recente a cui la Platano ha deciso di iscriversi senza pensarci due volte.

Ida e Riccardo si sono lasciati? Troppo silenzio e pochi social: il dubbio dei fan

Per la precisione, l’ultimo post pubblicato da Ida su Instagram assieme a Riccardo risale al 14 marzo 2020 mentre l’ultima storia su Tik Tok è del 26 dello stesso mese; da allora sono iniziati a esplodere i dubbi sulla coppia del Trono Over che già in passato ha avuto dei problemi legati a incomprensioni caratteriali. Che sia successo anche adesso? A qualcuno sembra pure strano che Riccardo non abbia messo più foto assieme a Ida dopo averle cancellate tutte. Non ci sono pochi indizi insomma sull’eventuale rottura, anche se in assenza di conferme ufficiali è azzardato lanciarsi in qualsiasi previsione: se si sono lasciati saranno Riccardo e Ida a dirlo quando vorranno e se i fatti stanno davvero così.

Le ultime news su Ida e Riccardo dopo la crisi: la coppia sembrava felice

Ida e Riccardo hanno parlato della loro ultima crisi a UeD mostrando ancora una volta quanto le incomprensioni caratteriali facessero male al loro rapporto. In quarantena sembravano andare d’amore e d’accordo, quindi speriamo che non sia successo nulla di grave e che presto li vedremo felici di nuovo. Vi terremo aggiornati.