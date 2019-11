Ida e Riccardo anticipazioni, disastro totale per la coppia: cosa succede dopo UeD

Anticipazioni Ida Platano e Riccardo Guarnieri, disastro a Uomini e Donne per la coppia

Ida Platano e Riccardo Guarnieri oggi hanno vissuto forse il loro peggior momento nella storia del proprio percorso a Uomini e Donne, visto che lei è scappata via dal programma di Canale 5 dopo aver messo in evidenza un problema che fino a prima della riconciliazione sembrava non affliggere la coppia: stiamo parlando del fatto che Ida non si sente desiderata da Riccardo che secondo lei sarebbe così poco attratto fisicamente al punto da addormentarsi mentre entrambi sono a letto; Riccardo a sua volta ha sempre negato questa mancanza di attrazione, anche parlandone con Maria De Filippi che ovviamente ha cercato di fargli capire che una donna come un uomo vuole sentirsi desiderata, e ha poi fatto un gesto sbagliatissimo che forse potrebbe costargli molto.

Ida e Riccardo, è crisi nera al Trono Over: il Cavaliere fa piangere la Dama

Il Cavaliere infatti ha detto che il lunedì e il mercoledì Ida è arrabbiatissima; lei, un po’ in imbarazzo, ha detto che non si vergogna di ammettere che va dallo psicologo ma a un certo punto l’abbiamo vista reagire male: perché tirare in ballo un fatto così delicato solo per far notare che è sempre di pessimo umore? La Platano si è alzata e tra le lacrime ha detto che è colpa di Riccardo se ha iniziato ad andare da uno specialista, e dalle anticipazioni apprendiamo che saranno in molti a criticare il Cavaliere; la puntata andrà in onda domani ed è lecito aspettarsi reazioni furiose: tutti hanno il diritto a un sostegno psicologico, e quindi non c’è niente di male nel ricorrere a uno specialista, ma è vero che da un uomo che amo non mi aspetto che la questione sia data in pasto al pubblico in questo modo.

Cos’è successo a Ida e Riccardo dopo la puntata di oggi a Uomini e Donne

Se finora dopo le puntate del Trono Over avevamo visto Ida e Riccardo dare una sorta di certezza al pubblico sulla continuazione della loro relazione con foto e video, oggi invece sui profili social di entrambi non c’è traccia di nulla: per la precisione Riccardo non ha postato né storie né foto o video nel feed del suo Instagram, e Ida ha pubblicato invece dei video in cui sponsorizza dei prodotti. Ida domani annuncerà la rottura definitiva con Riccardo e anche se noi non ci crediamo, visti i trascorsi, non escludiamo che qualcosa tra i due si sia davvero rotto; d’altronde proprio oggi i due hanno ammesso di sentirsi “sbagliati” l’uno per l’altra e viceversa.