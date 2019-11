Ida e Riccardo si sono lasciati, dramma in studio: psicologo, lacrime e gravi accuse

Riccardo Guanieri e Ida Platano, dramma in studio: lei non vuole entrare

Puntata difficilissima a Uomini e Donne per Ida Platano e Riccardo Guarnieri che a quanto pare sono arrivati a mettere l’ennesimo punto alla loro relazione. Sì, avete letto bene: Ida e Riccardo si sono lasciati e anche se non crediamo minimamente al fatto che non proveranno in qualche modo a riconciliarsi questo vi dà l’idea di come la coppia stia vivendo questo periodo. Le anticipazioni vengono direttamente dal Vicolo delle News che ovviamente non ha lesinato particolari. Veniamo subito al dunque perché ne sono successe di ogni, a partire dal fatto che all’inizio Ida non è voluta entrare in studio nonostante la musica. Il motivo? Stava piangendo dietro le quinte a causa di quanto accaduto con Riccardo.

Uomini e Donne, Ida e Riccardo: problemi intimi e questioni famigliari

Ciò che è successo non potete immaginarlo: Riccardo è stato a Brescia ma le cose non sono andate affatto bene, e in studio anche lui è scoppiato in lacrime e per un po’ non è riuscito neanche a parlare. Poi è entrata Ida che si è soffermata sui problemi di cui tutti siamo già a conoscenza: il primo riguarda i rapporti intimi e il secondo la famiglia di lui (la Platano ha fatto riferimento al fatto che la madre di Riccardo l’ha lasciata fuori quest’estate quando è scesa a Taranto per fare una sorpresa al figlio). Alla prima accusa di Ida Riccardo spiegherà che la mancanza di rapporti non dipende dalla poca attrazione ma dal fatto che vuole andare oltre (nel corso della puntata Guarnieri litigherà anche con Roberta Di Padua e sottolineerà che a differenza del rapporto che ha con Ida quello che ha avuto con lei è stato puramente fisico); alla seconda invece Riccardo risponderà che sarebbe meglio non parlare di terze persone e che non tollera il modo in cui lei parla della sua famiglia. E no, non è finita qui.

Ida dallo psicologo: le accuse a Riccardo, caos in studio

Stando a quanto riporta Il Vicolo infatti pare che Ida vada dallo psicologo e che abbia iniziato ad andarci proprio a casa sua. A questo punto sono partiti attacchi a non finire, compreso quello di Roberta a cui abbiamo fatto cenno, e Ida è arrivata a mettere anche in dubbio il fatto che la lettera fosse farina del suo sacco: cosa che rattristerà Riccardo. La Platano in tutto questo caos uscirà dallo studio e alla fine confermerà a Maria che lei e Riccardo si sono lasciati. Non ci crediamo, visti i trascorsi, ma la situazione al momento è questa.