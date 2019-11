Ida e Riccardo, Maria manda in crisi la coppia: lui destabilizzato, lei si consola così

Ida Platano, la carezza di Armando Incarnato fa esplodere Riccardo Guarnieri: i problemi della coppia

Tutto è partito da una carezza di Armando Incarnato che ha di fatto scatenato la gelosia di Riccardo Guarnieri ma era evidente che i problemi tra lui e Ida Platano fossero ben altri. In puntata Armando è stato attaccato da Gianni Sperti ma ha subito precisato che il gesto del pizzicotto non voleva dir nulla: “Durante la conoscenza mia e di Ida – ha raccontato Armando – lei ha detto ‘Tu mi stai aiutando tanto’, quindi quando io le ho fatto con le mani così era per dire ‘Non ricadere in quella situazione'”. A giudicare tutta la puntata in realtà verrebbe da dire che magari le difficoltà di entrambi dipendessero da una terza persona! In realtà Ida e Riccardo sembrano avere dei seri problemi di comunicazione che impediscono a tutti e due di vivere serenamente; oggi lui è arrivato persino a dirle che non era davvero intenzionata a ricominciare: “Tu – queste le sue parole – per me non sei proprio partita, non avevi proprio intenzione di ricominciare”.

Maria De Filippi manda in crisi Riccardo Guarnieri: Ida Platano in lacrime

“Non mi desideri, non mi sento amata. Vorrei delle attenzioni”, questi alcuni dei problemi di Ida che alla fine della puntata è finita quasi in lacrime nonostante l’aiuto di Maria De Filippi: a un certo punto infatti è stata anche la conduttrice a intervenire e a chiedere a Riccardo se la Platano le piacesse realmente; Riccardo ha risposto dicendo che non ha mai provato niente del genere per nessun’altra donna ma Maria è stata chiara: “Magari ti piace una che caratterialmente non è perfetta, esteticamente non è perfetta e per lei trovi più trasporto”. Il discorso di Maria non fa una piega: anche se per lui Ida è perfetta può essere che non gli piaccia e che invece proverà qualcosa per una donna che abbia meno pregi rispetto a lei. “Un’attrazione fisica ci dev’essere”. ha poi aggiunto per sentirsi rispondere che sì, c’è: “Maria, ma c’è! Ma è lei che si è intestardita…”. “No, se poi non la baci per un’ora…”, ha insistito la De Filippi che lo ha mandato in crisi.

Ida si consola così dopo Uomini e Donne: le parole di Gemma Galgani e il figlio

Riccardo infatti è uscito dallo studio e alla fine si è vista Ida piangere su una sedia senza sapere che pesci pigliare. I problemi di questa coppia sembrano tanto insormontabili quanto stupidi: perché vivere del passato? Perché rinfacciarsi sempre cose ormai superare? Tutto questo a cosa potrebbe portare se non a un’ulteriore rottura? I due al momento sembrano stare ancora insieme ma abbiamo seri dubbi sulla tenuta del rapporto, viste queste premesse. Intanto la Platano si consola col suo bel figlioletto e – come si apprende sempre da Instagram – con Gemma Galgani che le ha scritto un bel messaggio: