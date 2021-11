Icardi torna su Instagram: “Vinco in silenzio”, nuova dedica a Wanda

By

Ennesimo capitolo della telenovela in casa Icardi, il calciatore ci ripensa e fa ritorno sui social, professando ancora amore alla Nara

Ci risiamo, Mauro Icardi e Wanda Nara sono di nuovo al centro del gossip. Anzi, non ne sono mai usciti. Negli ultimi giorni si è parlato di una nuova crisi coniugale, ma forse non hanno mai superato quella che li ha travolti circa venti giorni fa. Annunciando la fine della loro storia, Wanda non ha fatto mistero del motivo alla base della rottura ovvero i tradimenti di Icardi. Dall’Italia alla Francia fino all’Argentina: tutti si sono occupati della crisi degli Icardi. Sono emersi diversi dettagli e retroscena sui tradimenti del calciatore, comprese delle chat, ma alla fine Wanda ha deciso di perdonare Mauro.

Il 25 ottobre i due hanno annunciato di essere tornati insieme, ma è bastata una settimana di tempo per parlare nuovamente di crisi. Wanda e Mauro si sarebbero lasciati di nuovo, nel frattempo lui è sparito da Instagram e sono ricominciati i chiacchiericci sul loro matrimonio. Pare infatti che siano emersi nuovi particolari che avrebbero fatto infuriare la Nara. Particolari che riguardano la modella Eugenia Suarez: Wanda avrebbe trovato dei video della modella sul telefono di suo marito. Non video saluti, ma video privati. Ma si è vociferato anche di altre due donne con cui Icardi avrebbe avuto flirt.

Oggi Icardi è tornato su Instagram: forse una risposta alla foto di Wanda con l’ex Maxi Lopez? Non si sa per quale motivo abbia scelto proprio oggi per fare ritorno sui social, ma è tornato alla stessa solfa. Ha postato una foto con Wanda Nara e ha scritto “Ti amo” nella didascalia. Insomma, anche stavolta ha fatto capire di essere innamorato della moglie e soprattutto ha lasciato intendere che tutto vada bene tra loro. Stavolta ha aggiunto altro, però.

Tra le sue stories di Instagram ha postato un’immagine con questa frase: “Abituati a vincere in silenzio e lascia che il mondo pensi che stia perdendo”. Cosa avrà voluto dire? Di sicuro che preferisce tacere che parlare sul suo matrimonio, ma soprattutto che forse anche stavolta con Wanda Nara è tornato il sereno. D’altronde ha parlato di vittoria, è tornato su Instagram e ha postato una foto con la moglie. Pace fatta, di nuovo?