Iannone, nuova fiamma? Lo scatto ‘intimo’ con una vip accende il gossip

Dopo la fine della storia con la De Lellis, il pilota potrebbe aver trovato nuovamente l’amore: indizi social

Andrea Iannone di nuovo al centro del gossip per via di un presunto flirt. Il pilota ha trovato l’amore dopo la fine della relazione con Giulia De Lellis? La storia con l’influencer romana è terminato poco prima della quarantena e, da allora, sono circolate numerose voci che vedevano lo sportivo molto vicino ad alcune donne. La più nota è quella del presunto flirt con Cristina Buccino, la quale però ha smentito in più occasioni. Nelle ultime ore, alcuni utenti di Instagram hanno notato che Iannone è apparso in una delle storie del profilo di Jas e Jay, la coppia di sorelle gemelle note per essere figlie di Carlo Gigli, cantautore italiano, e per la loro partecipazione al cast di Mezzogiorno in Famiglia in onda su Rai 2.

Andrea Iannone, nuovo amore? La foto sospetta infiamma il web

Poche ore fa, alcuni utenti del web hanno notato uno scatto pubblicato nelle storie del profilo delle due sorelle in cui si nota gran parte del viso di Iannone. Non una foto tra amici: è evidente l’atteggiamento molto intimo di Andrea nei confronti della ragazza.

Tuttavia, vista l’oscurità della foto, non sappiamo dirvi con precisione chi sia, Jasmine Gigli oppure Jai Carol. Le due ragazze, oltre ad essere oggettivamente due bellissime ragazze, sono anche estremamente simili. Che sia la volta buona per Iannone? Qualche settimana fa, infatti, si era vociferato un possibile riavvicinamento con la Rodriguez, gossip alimentato dal servizio fotografico pubblicato dal settimanale Chi. Questa dunque sembra essere la conferma che tra i due non ci sia proprio nulla.

Belen e Stefano, amore al capolinea? La frecciata del ballerino

La notizia della forte crisi tra i due è ormai cosa nota per gli appassionati di cronaca rosa: gli occhi di tutti sono puntati sui rispettivi profili social per provare ad individuare qualche indizio. Solo pochi giorni fa, è stato proprio De Martino a lanciare una probabile frecciatina all’argentina. In occasione del 26simo anniversario della scomparsa di Massimo Troisi, Stefano ha pubblicato una serie di storie su Instagram per omaggiare l’attore e, in una di queste, si vede il regista sul set del film del 1991 Pensavo fosse amore invece era un calesse. Una frase che, date le circostanze, sembra proprio una chiaro messaggio nei confronti della Rodriguez. Scatto rimosso poco dopo la sua pubblicazione.