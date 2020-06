Stefano De Martino frecciatina a Belen, poi cancella tutto: il fatto

Stefano De Martino omaggia Massimo Troisi ma la sua storia sembra più una frecciatina a Belen Rodriguez

Occhi puntati su Stefano De Martino. Da quando la moglie Belen Rodriguez ha annunciato che il rapporto è di nuovo in crisi – giusto ad un anno dall’inaspettata riconciliazione – ogni azione, movimento, dichiarazione dell’ex ballerino di Amici è oggetto di interpretazione e commento. L’ultimo gesto parla chiaro e in molti ci hanno visto una vera e propria frecciatina dello scugnizzo napoletano nei confronti della conduttrice di Tu si que vales. Oggi, giovedì 4 giugno 2020, ricorrono 26 anni dalla morte di Massimo Troisi. Uno dei più grandi artisti made in Napoli, scomparso troppo presto. Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto omaggiare Massimo, tra cui pure De Martino. Quest’ultimo ha condiviso diverse stories Instagram che ritraggono Troisi ma una è apparsa più come una stoccata alla Rodriguez che un omaggio al regista e attore defunto e così Stefano si è affrettato a cancellare quanto pubblicato pochi minuti prima (foto in basso).

Stefano De Martino pubblica una storia e poi ci ripensa: come reagirà Belen?

In una delle tante storie Instagram omaggio a Massimo Troisi Stefano De Martino ha condiviso anche una che vede il regista sul set del film del 1991 Pensavo fosse amore invece era un calesse. Una frase che però ad oggi, considerate le circostanze, assume tutto un altro significato se condivisa dal marito di Belen Rodriguez. Del resto si sa che quando si pubblicano scatti o video si vuole sempre mostrare qualcosa a qualcuno… E così il 30enne, forse conscio della possibile gaffe e delle duplici interpretazioni, ha preferito rimuovere prontamente la sua story. Peccato che i follower più astuti siano riusciti subito ad immortalare il messaggio, che ora sta facendo il giro del web… Come reagirà Belen a questo gesto del marito?

Stefano De Martino non vuole parlare della crisi con Belen Rodriguez

In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Stefano De Martino ha declinato le domande sulla sua vita privata. Dopo tanti pettegolezzi e chiacchiericcio, il conduttore di Made in Sud vuole far parlare della sua vita professionale anziché della sua sfera sentimentale. Diversa la decisione di Belen Rodriguez: dopo i gossip che la volevano di nuovo vicina all’ex Andrea Iannone, la soubrette ha rotto il silenzio su Instagram e chiarito la sua situazione matrimoniale non chiarendo i motivi di questa lontananza. A svelarli ci ha però pensato il settimanale Oggi: pare che una certa attitudine di Stefano a “sfarfallare”, la gelosia di Belen e la guerra tra le famiglie di origine abbia rovinato la serenità ritrovata appena un anno fa.