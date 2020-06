Belen e Stefano, i motivi della crisi: avventure, gelosia e guerra tra famiglie

Belen e Stefano ultime notizie: perché sono in crisi, cosa dice il settimanale Oggi

Continuano a trapelare gossip e indiscrezioni sul periodo nero che stanno attraversando Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ad un anno dall’inaspettato ritorno di fiamma, celebrato con un romantico viaggio a Marrakech, la coppia è di nuovo in crisi. Stando a quello riportato in precedenza dal settimanale Chi, le cose sarebbero peggiorate durante la quarantena da Coronavirus. Una convivenza forzata che avrebbe creato più di qualche contrasto tra Stefano e Belen. Ma la rivista Oggi racconta un’altra situazione: stando a quello che assicura il giornale diretto da Umberto Brindani la crisi tra Belù e lo scugnizzo napoletano sarebbe iniziata già a gennaio e avrebbe portato a galla vecchi dissapori e timori.

Belen e Stefano sarebbero in crisi già da gennaio: tutti i motivi dietro questo periodo

Il settimanale Oggi ha consultato delle fonti vicine a Stefano De Martino. Fonti che sussurrano che una delle cause della crisi con Belen Rodriguez sarebbe l’attitudine del ballerino a “sfarfallare”, ovvero a concedersi avventure. Da qui, sempre secondo quanto dicono gli amici, nascerebbe la smania di controllo della soubrette argentina. Che nell’ultimo periodo non avrebbe fatto altro che controllare ossessivamente il telefonino del marito, fargli scenate e contestargli bugie e frequentazioni ambigue. Una situazione alquanto pesante che averebbe finito per deteriorare il rapporto e offuscato la bellezza del ritorno di fiamma, avvenuto casualmente nel 2019 grazie anche alla presenza del piccolo Santiago che oggi ha 7 anni.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino divisi anche dalle rispettive famiglie

Ma non è tutto: tra i motivi della crisi tra Belen e Stefano, sempre secondo quanto spiega Oggi, ci sarebbe pure una vera e propria guerra tra le famiglie d’origine. Da un lato quella di Belen che è onnipresente, soprattutto da quando i genitori vivono nello stesso palazzo della coppia; dall’altra quella di Stefano che vivrebbe invece un ruolo più marginale. Spifferi che ben combaciano, tra l’altro, con le ultime stories di Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen, che sembrerebbero proprio indirizzate a De Martino. Già in passato i due cognati hanno litigato e per anni non si sono rivolti la parola: la storia sta per ripetersi?