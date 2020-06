Ultime news e gossip su Belen Rodriguez e Stefano De Martino: stanno ancora insieme?

Ad un anno dalla romantica e inaspettata riconciliazione, è di nuovo crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo i primi gossip è stata la stessa soubrette argentina a confermarlo ai suoi follower su Instagram. L’ex ballerino di Amici, invece, ha prima scelto la strada del silenzio e poi chiesto di rispettare la sua privacy e la sua vita privata. Ma perché questo rapporto sta vivendo l’ennesimo momento negativo? Il settimanale Chi, da sempre molto vicino alla coppia, ha provato a fare chiarezza sulla situazione che è assai ingarbugliata, visto che di mezzo c’è un bambino ancora piccolo, Santiago, che è molto legato ad entrambi i genitori.

Chi prova a spiegare i motivi dell’allontanamento tra Belen e Stefano

“Belen e Stefano sono divisi da visioni diverse, aggrappati a concezioni della vita che non collimano più. Tante volte si sono allontanati e altrettante si sono ripresi. Questa crisi è dura, aggravata dalle scorie della quarantena“, fa sapere la rivista diretta da Alfonso Signorini nel numero in edicola da mercoledì 3 giugno. Dunque, come tante coppie, la quarantena non è stata rose e fiori per Belen Rodriguez e Stefano De Martino e i due hanno dovuto fare i conti con la convivenza forzata. In realtà, solo qualche mese fa, avevano ammesso di voler approfittare di questo periodo per allargare la famiglia ma a quanto pare qualcosa è andato storto.

Belen e Stefano divisi: lei a Milano, lui si è trasferito a Napoli

In attesa di scoprire se la crisi verrà superata, Belen Rodriguez si sta consolando con la famiglia, il figlio Santiago e l’amico Mattia Ferrari. Stefano De Martino è invece a Napoli, impegnato con la riprese di Made in Sud che ripartirà su Rai 2 il prossimo 15 giugno.