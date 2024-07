I Soliti Ignoti. Ufficiale: scelto nuovo titolo. Qual è? (Non convince)

I Soliti Ignoti, uno dei game show più noti della televisione italiana si prepara a tornare nella prossima stagione televisiva. Come previsto però, seguirà il suo storico conduttore e andrà in onda su Nove con Amadeus. Il format infatti fa parte del progetto lavorativo che l’ex direttore artistico di Sanremo porterà a Discovery. La ricerca dei concorrenti è già iniziata, anche se molti elementi sembrano essere ancora da definire. Tra questi c’è sicuramente il titolo che, però, è appena stato scelto. Ad annunciarlo in anteprima è stato Tv Sorrisi e Canzoni.

Appare sempre più chiaro il futuro di Amadeus a Discovery, con cui ha firmato un contratto di esclusiva quadriennale. Partendo dal prossimo settembre, aprirà questa nuova esperienza con Suzuki Music Party, un mini-Sanremo di cui vi abbiamo parlato negli scorsi giorni.

Quello dello show musicale però, non sarà l’unico appuntamento in cui potremo vedere il conduttore. Sul Nove porterà anche la Corrida, format storico che manca dalla tv da qualche anno e che si spera che Amadeus possa riportare al successo di un tempo.

Per non uscire dalla sua confort zone però, l’ex direttore artistico di Sanremo porta con sé a Discovery anche uno dei due game show di cui è stato al timone durante il suo percorso alla Rai. Con Affari Tuoi blindato dal Servizio Pubblico, Amadeus ha optato per I Soliti Ignoti che, dopo un periodo di pausa, tornerà proprio su Nove in Access Prime Time a settembre.

Il nuovo titolo de I Soliti Ignoti

Come vi avevamo accennato, con il passaggio a Discovery, al presentatore non è stato permesso di mantenere il titolo originale del programma. Inizialmente dunque, si pensava che il format avrebbe preso il nome della versione originale americana, ovvero “Identity“. Ora però, sappiamo che non è così.

Tv Sorrisi e Canzoni questa mattina ha fatto sapere che è stato finalmente scelto il titolo della nuova versione de I Soliti Ignoti. Il programma, che vedrà giocare coppie di concorrenti, si chiamerà “Chissà chi è?“.

Perché non convince

C’è da dire che, leggendolo così, a primo impatto, il nome appare tutt’altro che convincente. Il titolo annunciato infatti sembra cadere nel banale, e fa pensare quasi ad un programma per bambini. Certo, è indubbio che rappresenti a pieno il meccanismo del gioco.

Inoltre stiamo parlando di un prodotto televisivo già affermato e ampiamente conosciuto dal pubblico. Dunque, anche se istintivamente non convince, non sarà un titolo non brillante a determinare il successo di questa nuova edizione del programma di Amadeus.