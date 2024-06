I Soliti Ignoti, è ufficiale: il game show passa al Nove e cambia nome

Era da tempo ormai che si vociferava circa il possibile trasloco del celebre game show delle identità su un altro canale ma ora è ufficiale: I Soliti Ignoti verrà trasmesso sul Nove a partire da settembre. A confermarlo, nel corso di un’intervista rilasciata a Repubblica, è stata Laura Carafoli, responsabile dei contenuti di Discovery per il Sud Europa.

Insomma, a quanto pare, Amadeus porterà con sé il game show nella sua nuova avventura lontano dalla Rai. Il conduttore si prepara infatti a passare alla concorrenza e ieri sera, sabato 1 giugno, è andata in onda l’ultima puntata di Affari Tuoi condotta da lui. Da settembre, al timone del famoso gioco dei pacchi arriverà Stefano De Martino, mentre Amadeus riprenderà le redini de I Soliti Ignoti sul Nove. Inoltre, anche se la conduzione sarà sempre la stessa, il cambio di rete non sarà l’unica novità a coinvolgere il game show che cambierà nome e diventerà “Identity”.

Il grave errore della Rai e la risposta del pubblico

Insomma, quanto affermato da Laura Carafoli nell’intervista rilasciata a Repubblica non è una novità. Come anticipato, erano settimane che si vociferava circa il passaggio del game show al Nove. Il motivo sarebbe da imputare a un grave errore della Rai che, “dimenticandosi” di rinnovare i diritti per il programma, ha di fatto perso definitivamente uno show capace di incollare almeno 5 milioni di spettatori a sera davanti al piccolo schermo. Un errore a dir poco clamoroso, che rischia di mettere in ginocchio la fascia del pre-serale della Televisione di Stato.

La domanda che tutti si stanno facendo è infatti la seguente: il pubblico deciderà di seguire la proposta della Rai, qualunque essa sia, oppure passare sul Nove, dimostrando affetto e apprezzamento ad Amadeus? Per saperlo occorrerà aspettare l’inizio della prossima stagione televisiva, che molti sono convinti regalerà innumerevoli colpi di scena.

Il primo è già arrivato nelle ultime ore: infatti, molti hanno notato come la conferma ufficiale dell’acquisto de I Soliti Ignoti da parte di Discovery sia arrivato proprio nel giorno in cui è andata in onda l’ultima puntata di Affari tuoi condotta da Amadeus. Non sembra trattarsi di un caso, bensì di un’abile mossa di Discovery per attirare consensi e dare anticipazioni circa la succulenta offerta della rete per la prossima stagione televisiva.

A questo punto rimane solo più da chiedersi come risponderà la Rai a questo “affronto”, L’unica carta vincente (si spera) che la televisione di Stato potrà continuare a giocarsi sarà quella di Affari Tuoi, che passerà nelle mani di Stefano De Martino. Sarà dunque una vera e propria sfida e in molti non vedono l’ora di vedere chi riuscirà a spuntarla.

In effetti, alla Rai non rimane altro da fare che sperare che il pubblico sia affezionato al format e non al conduttore. In questo caso, è ragionevole pensare che i risultati di Affari Tuoi rimarranno invariati, anche se dovesse vedersela direttamente con I Soliti Ignoti, che con tutta probabilità andrà in onda nella stessa fascia oraria.

Al momento queste sono le uniche informazioni a disposizione e non è ancora chiaro se la televisione di Stato deciderà di continuare sull’onda di Affari Tuoi o magari puntare su un nuovo programma. Il punto interrogativo rimarrà fino alla presentazione dei palinsesti, che dovrebbe avvenire intorno a metà luglio.

L’addio “amaro” di Amadeus ad Affari tuoi e alla Rai

Nel frattempo, ieri sera, è andata in onda l’ultima puntata di Affari Tuoi. L’emozione era palpabile e Amadeus, con gli occhi lucidi, si è preso qualche minuto per salutare e ringraziare tutti coloro che lo hanno supportato in questi anni di servizio alla Rai. Come tutti si aspettavano, Amadeus non si è lasciato andare a discorsi carichi di risentimento o frecciatine, nemmeno considerando il fatto che il suo addio non è stato affatto “in grande” come tutti si aspettavano. Tra le file di Affari Tuoi infatti non era presente nessun vertice Rai.

Insomma, ieri sera si può dire che sia andato in onda l’ultimo “dispetto” della Rai nei confronti del conduttore: Amadeus ha infatti lasciato la televisione di Stato senza alcuna stretta di mano o ringraziamento particolare per aver condotto magistralmente programmi di punta della rete.