Amadeus, novità su I Soliti Ignoti: c’è una frecciatina ad Affari Tuoi!

Amadeus è pronto a sbarcare sul Nove portando uno dei programmi più amati dalla Rai. Insomma, tanto amato no se se lo sono fatto sfuggire così sotto al naso! I Soliti Ignoti cambia non solo casa ma anche faccia: tante le novità e i cambiamenti portati da Amadeus per il game show e tra questi anche una bella strizzata d’occhio ad Affari Tuoi.

Ormai è ufficiale già da un po’: I Soliti Ignoti passa al Nove. La Rai ha lasciato scadere i diritti del format e Warner Bros Discovery non se lo è lasciato sfuggire: con Amadeus e lo storico gioco del preserale hanno preso capra e cavoli. Ma ovviamente per il trasloco sulla nuova rete servono dei cambiamenti importanti: nuovo nome, nuova formula e perché no, anche una strizzatina d’occhio ad Affari Tuoi. Ecco tutti le novità de I Soliti Ignoti.

Identity: nuovo regolamento per il gioco del parente misterioso

Sono ufficialmente aperti i casting per Identity, la nuova versione de I Soliti Ignoti. Già, cambia anche il nome! Nonostante la Rai abbia perso i diritti sul format non ha perso quelli sul titolo del programma. Ma non è solo il nome a cambiare! Stando all’esclusiva riportata da Davide Maggio, chi desidera partecipare alla nuova versione del gioco ha la possibilità di scegliere tra tre ruoli: l’identità (ossia l’ignoto di cui si deve scoprire tutto), il performer (ruolo che prevede l’esibirsi per mettere in mostra il proprio talento) e il concorrente. Ed è proprio qui che Amadeus decide di tirare una frecciatina ad Affari Tuoi e al suo nuovo conduttore, Stefano De Martino. Infatti d’ora in avanti, a giocare saranno ben due concorrenti in coppia, con un familiare o il partner.

Questa nuova regola strizza palesemente l’occhio a quella di Affari Tuoi, per cui i pacchisti giocano sempre accompagnati da amici e parenti. Cosa comporterà questo per Affari Tuoi? Chissà se la Rai, offesa da questo piccolo sfregio, vorrà cambiare qualcosa nelle regole del gioco dei pacchi. I due game show del preserale già erano destinati a competere per gli ascolti, ma ora che condividono anche una regola è proprio guerra! Questa mossa furba di Amadeus sarà stata una tattica vincente o il conduttore si è dato la zappa sui piedi? Per scoprirlo ci basta aspettare la prossima stagione per seguire Identity sul Nove.