Amadeus. Show musicale su Nove. Web: “Sanremo 2.0?” I dettagli

Suzuki Music Party: questo il nome del nuovo progetto televisivo di Amadeus. La notizia è stata annunciata poco fa da Dagospia e dall’Ansa. Il presentatore sarà al timone di quest’inedito format musicale che andrà in onda molto presto sul Nove. Nonostante si tratti di un programma mai visto prima, la news arriva già con alcuni dettagli circa quello che vedremo. Dettagli che bastano per far insinuare al web che questo non sia altro che un “Sanremo 2.0“. Scopriamoli.

Man mano che il tempo passa si continuano a svelare i tasselli del puzzle che compone il futuro professionale di Amadeus a Discovery. Dopo aver “rubato” il format de I Soliti Ignoti alla Rai – pur scendendo a compromessi con il titolo – e aver preso la decisione di dare nuova vita alla classica Corrida, ora un’altro programma è in cantiere, e vedrà la luce addirittura prima degli altri due menzionati.

A lanciare la bomba è stato Giuseppe Candela su Dagospia, poi ripreso anche dall’Ansa: Amadeus condurrà uno show in prima serata con protagonisti i big della musica italiana… e non solo. Il presentatore, grazie al suo spiccato talento nel mestiere, ricoprirà anche il ruolo di direttore artistico dell’evento.

Tutto quello che sappiamo su Suzuki Music Party

Il titolo, già ufficiale, è Suzuki Music Party e andrà in onda su Nove il prossimo 22 settembre. Oltre alla data di debutto, Dagospia ha rivelato anche consistenti dettagli.

Sappiamo che sul palco del programma saliranno 12 nomi di punta del panorama musicale del nostro Paese e che ognuno di loro canterà un pezzo del proprio repertorio. Oltre a questo però, gli artisti in questa occasione presenteranno anche un brano inedito, in esclusiva proprio per Suzuki Music Party. Vi ricorda qualcosa?

Il paragone con Sanremo risulta immediato e sul web i commenti non si sono fatti attendere. Ecco allora che, fin dai primi momenti successivi alla diffusione della notizia, in tantissimi hanno definito il nuovo show di Amadeus un “Sanremo 2.0“.

Le reazioni sui social

Commenti positivi e negativi hanno invaso le bacheche di Instagram e X, con tanto di memes su questa “nuova versione” del Festival musicale più noto del nostro Paese.

Qualcuno esordisce con un “Amadeus fa un Fake Sanremo al Nove” e riceve una pioggia di like. Qualcun altro lo definisce un “mini Sanremo“. In molti poi, lo chiamano il “Sanremino“, che d’altronde appare come una definizione quasi perfetta.

QUEL DEMONE DI BELZEBÙ AMADEUS CHE FA UN FAKE SANREMO AL NOVE IL 22 SETTEMBRE VI PREGOOOOO pic.twitter.com/GY5xJ314q9 — ale (@ale_ssio1) July 18, 2024

C’è poi chi, addirittura, nota che proponendo le canzoni di repertorio dei protagonisti dello show, Amadeus riprende in parte anche il vecchio format che negli ultimi anni aveva portato su Rai Uno, Arena Suzuki.

Insomma, il delirio social ha contagiato numerosi utenti, che con i pochi dettagli che abbiamo stanno già immaginando come potrebbe essere questo “anti-Sanremo“. Certo, di Festival della Canzone Italiana ne esiste solo uno, ma la curiosità è molta, dunque staremo a vedere se questa mossa di Amadeus si rivelerà vincente o meno.