Amadeus come Corrado: programma storico sul Nove. Quale?

In questi giorni alla Warner Bros. Discovery si sta lavorando al “progetto Amadeus“. Il conduttore sarà il protagonista delle prossime quattro stagioni televisive del Nove, dopo aver firmato il contratto che lo ha portato via dalla Rai. Oltre alla certezza de I Soliti Ignoti, si pensa ad altri format da portare in tv con la sua conduzione. Le idee sono tante, ma c’è anche un ritorno alla tradizione. Ecco cosa vedremo in autunno secondo Davide Maggio.

Amadeus è un professionista della televisione. Proprio per questo, sa che guardare al passato, prendere ispirazione e poi innovare è una mossa giusta per ottenere la chiave per il successo. Lo ha fatto in passato con i suoi cinque Sanremo, chiedendo consiglio a Pippo Baudo, e forse lo farà di nuovo a breve.

E’ notizia delle ultime ore infatti, che nei progetti del conduttore, sbarcato sul Nove, ci sarebbe quello di riportare in onda uno dei programmi più longevi della televisione italiana. Secondo Davide Maggio, la Warner Bros. Discovery starebbe per concludere l’acquisto di un format storico, nato con la conduzione di Corrado.

Stiamo parlando de La Corrida, il “talent” dilettantistico che nel corso degli anni, sia in Mediaset che in Rai, ha appassionato i telespettatori. Il programma, in passato, ha alternato momenti di successo a pesanti flop. L’ultima messa in onda risale al marzo 2020, con la conduzione di Carlo Conti, quando il progetto venne abbandonato in corsa a causa della Pandemia.

Ora, La Corrida si prepara a tornare con un presentatore di tutto rispetto, sperando che possa ottenere risultati più ottimali rispetto all’ultima stagione che abbiamo visto. La notizia non è ancora del tutto certa, ma la casa di produzione Banijay è pronta a chiudere l’accordo nei prossimi giorni.

Oltre a questo, Maggio aggiunge anche che, nonostante La Corrida sia nelle idee dei progetti futuri di Amadeus, non dovrebbe essere questo il programma con il quale il conduttore esordirà in prima serata sul Nove.

In autunno infatti, Amadeus dovrebbe debuttare con un format originale, attualmente del tutto segreto. Poi, c’è ancora l’idea di portare in casa Discovery anche X Factor, a partire dal 2025.

Intanto, ciò che è certo è che il conduttore sarà impegnato con l’access prime time con i suoi Soliti Ignoti che, però come abbiamo detto, cambieranno nome.