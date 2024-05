Amadeus nel 2025 sul Nove con un talent storico? L’indiscrezione

Manca sempre meno all’addio (o arrivederci?) di Amadeus alla Rai. Forse per questo ci si chiede sempre più insistentemente quali potrebbero essere i format che lo vedranno protagonista sul Nove. Tra il dubbio de I Soliti Ignoti e l’ignoto sul futuro di Arena Suzuki, ora spunta una prospettiva inedita per il futuro del presentatore. Secondo Bubino Blog, Discovery avrebbe riservato all’ex Direttore Artistico di Sanremo la conduzione del talent show per antonomasia: vediamo quale.

Mentre Amadeus è in onda su Rai Uno con le ultime puntate di Affari Tuoi, già da un po’ si pensa al suo futuro professionale. Una, Nessuna e Centomila – in onda mercoledì sulla prima rete – sarà, per ora, l’ultima prima serata del conduttore in onda sul Servizio Pubblico. Poi però, si apriranno nuovi progetti.

Già nella nota che annunciava il passaggio del presentatore al Nove, Discovery aveva fatto sapere che Amadeus sarà al timone di due trasmissioni di Prime Time. Ora, leggendo l’anteprima data da Bubino Blog, sappiamo che una delle due potrebbe essere un talent show… e non uno qualunque.

Quale talent condurrà Amadeus

Secondo il blog di televisione, per la stagione televisiva 2025-2026 Amadeus potrebbe presentare il talent più famoso al mondo: X Factor. A quanto pare, mancherebbe solo l’annuncio ufficiale. Sempre leggendo l’articolo pubblicato da Bubino infatti, si apprende che Discovery si sarebbe già mossa in questo senso, acquistando di fatto il format.

Se così fosse, quella in partenza a settembre sarebbe l’ultima stagione made in Sky, che poi avrebbe già ceduto i diritti del talent, visti anche gli ascolti non brillanti delle ultime edizioni con presentatrice Francesca Michielin. Prima di salutare una delle trasmissioni pilastro della sua offerta, Sky avrebbe contattato il volto storico di X Factor, Alessandro Cattelan, per affidargli la conduzione. Quest’ultimo però, avrebbe rifiutato.

Mentre quindi resta un mistero il nome di colui (o colei) che condurrà la prossima stagione del talent, sembra invece più sicuro il passaggio di X Factor a Discovery, con un presentatore d’eccellenza. Oltre ad anticipare Amadeus al timone del format inglese, Bubino Blog ha poi aggiunto un dettaglio sulla giuria che potrebbe accompagnare l’ex Direttore Artistico di Sanremo in questo percorso.

I possibili giudici di X Factor sul Nove

Da quanto si legge, sembra che anche per quanto riguarda gli artisti che si siederanno dietro al tavolo dei coach di X Factor, Discovery abbia già le idee chiare. Secondo il blog infatti, un nome sarebbe già sicuro, e corrisponderebbe a quello di Achille Lauro. Oltre al trapper romano, un altro volto già noto ad Amadeus potrebbe aggiungersi al cast: Lazza.

Se così fosse, potremmo dire che sembra proprio che il conduttore veronese voglia portare le sue scoperte sanremesi con sé al Nove, sperimentando progetti nuovi ma restituendo agli spettatori l’aura di certezza di un qualcosa a cui sono già abituati.

Non ci resta allora che aspettare news ufficiali per scoprire se il progetto in questione diventerà concreto. A quel punto, potremmo iniziare a chiederci se almeno Amadeus sarà in grado di riportare allo splendore di un tempo un talent che ormai sembra aver perso le proprie radici.