Gerry Scotti inc**to, Briatore cancellato, crac Merlino: tv e retroscena

Rai e Mediaset al lavoro per chiudere l’ultimo scampolo di stagione televisiva e per trovare soluzioni per l’anno che verrà. Dagospia, nella rubrica “A lume di Candela”, a firma di Giuseppe Candela (giornalista esperto di retroscena del piccolo schermo), ha raccontato una serie di dinamiche alquanto curiose.

Gerry Scotti con il dente avvelenato per Io Canto Family?

La prima riguarda Gerry Scotti che pare che si sia un poco incaz**to nel vedere che il Biscione non gli ha affidato la conduzione di Io Canto Family (al timone del programma ci sarà Michelle Hunziker).

“Nel corso della prima puntata già registrata – ha scritto Dagospia – Scotti è apparso in studio per un saluto e un passaggio di consegne ma gira voce che lo zio Gerry non avrebbe fatto i salti di gioia. Pur essendo sovraesposto ed impegnato con numerosi programmi (non tutti alle prese con buoni ascolti) avrebbe voluto condurre anche Io Canto Family?”.

Rai Due: Briatore cancellato, arriva Teo Mammucari

Spostandosi invece sul versante Rai Due un paio di novità: una cancellazione e una trasmissione nuova di zecca. The Apprentice, previsto su Rai Due, è stato cancellato. ‘Dago’ assicura che lo show di Flavio Briatore, che tra l’altro aveva annunciato in pompa magna il ritorno del format, non andrà in onda. Né ora, né il prossimo anno. Pare che ci siano stati dei problemi con i diritti della trasmissione. Viene da domandarsi: si sono resi conto soltanto ora?

Chi invece dovrebbe tornare protagonista alla conduzione è Teo Mammucari. Al comico romano in autunno sarà affidata una prima serata su Rai Due. Sempre per la seconda rete della tv pubblica ci sarebbe anche in cantiere un progetto con protagonista Luca Barbareschi.

Canale Cinque: Pio e Amedeo in trattativa, Merlino sostituita

Rispostandosi nella ‘zona’ Mediaset, Pio e Amedeo sono stati avvistati a Cologno Monzese dove avrebbero incontrato alcuni vertici del Biscione. L’idea sarebbe quella di mettere in piedi un nuovo show per la prossima stagione.

Capitolo Pomeriggio Cinque. Le quotazioni inerenti a una riconferma di Myrta Merlino sono bassissime. Molto probabilmente ci sarà il ‘crac’, cioè si opterà per la sostituzione. I nomi in corsa per il programma sono quelli di Cesara Buonamici, Simona Branchetti e Veronica Gentili. “Per la conduzione di Pomeriggio 5 circolano diversi nomi ma dai piani alti del Biscione fanno sapere di non aver ancora preso una decisione”, ha riferito sempre Dagospia.

Cattelan tra Sky e Rai

Tornando alla Rai, sembra che Alessandro Cattelan stia godendo del corteggiamento di Sky che punterebbe a riportare il conduttore all’ovile. Si sussurra che la tv satellitare avrebbe messo sul tavolo una doppia offerta: la conduzione di X Factor e un nuovo late show. Cattelan però sembra intenzionato a restare in Rai. Anche perché mira al colpo grosso, vale a dire a Sanremo, magari in tandem con l’esperto Carlo Conti.