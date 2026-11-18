Stefano De Martino si è innamorato del brano dei Jalisse e li porterà in gara al Festival di Sanremo 2027: a dare la notizia per certa è il Quotidiano Nazionale, con un articolo a firma di Gabriele Parpiglia. Secondo il giornalista, il direttore artistico della kermesse è rimasto stregato dalla canzone proposta da Alessandra Drusian e Fabio Ricci. Per questo avrebbe deciso di inserirli tra i big. Se l’indiscrezione trovasse conferma, acquisirebbe ancor più significato il famoso proverbio “chi la dura la vince”. Eh, sì, perché i Jalisse, dopo aver trionfato all’Ariston nel 1997 con Fiumi di parole, hanno provato a partecipare al Festival altre 29 volte, ricevendo sempre dei no. Nessuno li ha più voluti.

Festival di Sanremo 2027, l’indiscrezione sul ritorno dei Jalisse: “Stefano De Martino li ha presi in gara”

Sono passati gli anni, i direttori artistici si sono avvicendati, ma per i Jalisse il responso è sempre stato il medesimo da quasi tre decenni: “Niente Festival”. Baudo, Fazio, Bonolis, Morandi, Baglioni, Amadeus e Conti li hanno scartati e da anni, quando si avvicina l’annuncio ufficiale dei cantanti in gara, i social cominciano a essere inondati da contenuti di utenti che tifano affinché Ricci e Drusian tornino a calcare il palco dell’Ariston. Ebbene, sembra che quel momento sia arrivato. “Possiamo dirlo, in esclusiva e ufficializzarlo noi di QN: i Jalisse saranno in gara al Festival di Sanremo 2027”, si legge sul Quotidiano nazionale.

La testata sottolinea che De Martino avrebbe ascoltato attentamente il brano dei Jalisse e lo avrebbe ritenuto squisitamente idoneo per gareggiare. Resta il dubbio – sempre ammesso e non concesso che la notizia venga confermata – che, oltre all’artisticità della canzone, il conduttore campano stia architettando una sorta di operazione simpatia, essendo consapevole di quanto la situazione di Ricci e Drusian stia a cuore al pubblico. Se anche si fosse di fronte a una mossa ‘furba‘, non ci sarebbe comunque nulla di male. Sanremo è sì un concorso canoro, ma è anche televisione. Bisogna cioè fare spettacolo. E Stefano sa come farlo.

Tra i big anche The Kolors, Nada, Emma e Gaia: l’indiscrezione

Il Quotidiano Nazionale ha anche fatto i nomi di altri quattro artisti che dovrebbero essere arruolati da De Martino. Citando quanto riportato da Fiorello a La Pennicanza, ha riferito che in gara ci saranno The Kolors e Nada, ai quali si aggiungeranno Emma Marrone e Gaia. Ed anche qui c’è già chi ha iniziato a mormorare. Motivo? Come è noto Emma ha avuto una love story giovanile con De Martino.

Qualcuno ha cominciato a sussurrare, storcendo un po’ il naso, che Stefano voglia spingere anche sul fattore gossip. Se così fosse, torniamo al precedente discorso: non c’è nulla di male, si tratta di spettacolo. L’importante è che non si esageri e non si scada nel trash. Ma chi conosce Stefano sa che è una persona molto attenta ed equilibrata, e non incline a fare passi falsi.

Infine il Quotidiano Nazionale ha assicurato che al Festival avranno un ruolo i due comici ed ex fidanzati Carlo Amleto e Giulia Vecchio. Chi invece non farà parte della lista dei big è Arisa: di recente l’artista è stata ospite a Che Tempo Che Fa, comunicando che De Martino le ha riferito privatamente di averla scartata dalla competizione.