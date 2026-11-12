Arisa fuori da Sanremo 2027, Stefano De Martino l’ha scartata e lei svela come le ha comunicato il no

Arisa, al secolo Rosalba Pippa, non sarà in gara al Festival di Sanremo. Ha inviato un brano a Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della kermesse ligure, ricevendo un no. Non si tratta di un’indiscrezione: lo ha svelato la stessa cantante ospite a Il Tavolo – Che Tempo Che Fa. In particolare ha raccontato di essersi proposta con un brano inedito e che nutriva il desiderio di tornare sul palco dell’Ariston. Tuttavia De Martino, dopo aver ascoltato il pezzo, non lo ha ritenuto adeguato e ha avvisato personalmente la 44enne sul fatto che non farà parte della rosa dei big.

Festival di Sanremo, Arisa fuori dai big: Stefano De Martino ha scartato il suo brano

“Se ho mandato un brano per Sanremo? Sì, come ogni anno, ma quest’anno non ci sarò – ha dichiarato Arisa – So già com’è andata e non dico di no per scaramanzia. Io e Stefano siamo amici e quindi lui mi ha gentilmente avvisato prima che quest’anno non è cosa. Posso dirvi la verità? Io Sanremo lo farei sempre perché mi piace assai. Io vivo attraverso il mio lavoro, nel senso: o lavoro o sto a casa. A Sanremo mi piacerebbe fare tutto, anche condurlo”.

Che Arisa puntasse a gareggiare al Festival non era un mistero. Circa un mese fa, aveva spiegato di aver inviato una canzone a De Martino, valutandola perfetta per Sanremo. Allora aveva aggiunto che Stefano De Martino non le aveva ancora fatto sapere nulla e che quindi continuava ad avere la speranza di essere tra i cantanti in gara. Il sogno, ora, è stato spezzato: all’Ariston sarà dato spazio ad altri artisti. Nonostante il conduttore campano l’abbia scartata, Arisa ha speso parole di stima nei suoi confronti.

“Credo che sarà un’edizione che ci farà scoprire nuovi talenti e ce li farà amare. Stefano è una persona molto attenta a quello che c’è nel mondo, raffinata e di gusto. Mi aspetto uno spettacolo divertente e nazionalpopolare, ma anche con qualcosa in più”, ha osservato l’artista ospite da Fabio Fazio.

Le indiscrezioni sui cantanti in gara

Nel frattempo continuano a trapelare indiscrezioni sui big che saranno protagonisti a febbraio al Festival. Noemi, Serena Brancale, Gaia e Coez sono alcuni degli artisti che potrebbero essere scelti da De Martino. Gli altri nomi caldi sono quelli di Marco Mengoni, Geolier, Emma Marrone, Tananai, Loredana Bertè e Ghali. E ancora, i ben informati hanno riferito che ci sono possibilità di sbarcare sull’Ariston per Nek, Settembre, Angelica Bove, Centomilacarie, Fred De Palma, Joan Thiele, Madame e Sarah Toscano. C’è anche chi ha fatto filtrare i nomi di Tedua, Alfa, California (ex Coma_Cose), Faccianuvola, Naska, Venerus, Emma Nolde, Tamango, Rocco Hunt e Clementino.