Regolamento ufficiale Sanremo 2027, grandi novità: clausola ferrea sull’IA e cos’è la “Serata Performance”

Reso noto il nuovo regolamento del Festival di Sanremo 2027. Il concorso musicale sarà trasmesso da Rai 1 in diretta e in streaming su Raiplay dal Teatro Ariston. L’evento è previsto dal 16 al 20 febbraio 2027. I big in gara saranno 24 (23 cantanti selezionati e il vincitore Serata Sarà Sanremo 2026). A condurre la kermesse sarà Stefano De Martino, che ricopre anche il ruolo di direttore artistico.

Requisiti delle canzoni e stretta sull’uso dell’intelligenza artificiale

I requisiti delle canzoni:

Per quanto riguarda la lingua dei brani, nessuna novità: i testi delle canzoni dovranno essere scritti e cantati in italiano . Sono ammesse parole o frasi in dialetto e in lingua straniera (ammessi anche i neo-idiomi), a patto che non stravolgano il carattere italiano della canzone. Qualora si presentassero problemi da questo punto di vista, ci sarà una valutazione insindacabile da parte della direzione artistica.

. Sono ammesse parole o frasi in dialetto e in lingua straniera (ammessi anche i neo-idiomi), a patto che non stravolgano il carattere italiano della canzone. Qualora si presentassero problemi da questo punto di vista, ci sarà una valutazione insindacabile da parte della direzione artistica. I brani devono durare massimo 3 minuti e 30.

Per le cover ci sono regole leggermente diverse: si possono cantare anche brani stranieri. Lunghezza massima consentita: 4 minuti.

Clausola tassativa sull’ Intelligenza Artificiale: le canzoni devono essere frutto ed espressione della creatività umana . È vietato l’uso di sistemi o strumenti di Intelligenza Artificiale che sostituiscano, alterino o snaturino il contributo creativo umano. Rai e la direzione artistica si riservano il diritto di impiegare qualsiasi mezzo tecnologico per verificare la composizione dei brani.

le canzoni devono essere frutto ed espressione della . È vietato l’uso di sistemi o strumenti di Intelligenza Artificiale che sostituiscano, alterino o snaturino il contributo creativo umano. Rai e la direzione artistica si riservano il diritto di impiegare qualsiasi mezzo tecnologico per verificare la composizione dei brani. I brani inediti non possono essere divulgati prima dell’inizio del Festival. Potranno essere commercializzati e fatti circolare in streaming soltanto dopo l’esecuzione dell’ultimo brano dellaprima serata. Le Cover possono essere commercializzate dopo la terza serata.

La “Serata Performance” e il pass per l’Eurovision Song Contest 2027

Rivoluzione sul pass per accedere all’Eurovision 2027. Non sarà più colui o colei che vince Sanremo. Ci sarà una gara ad hoc che si svolgerà nella quarta serata (serata Performance) del Festival. Qualora l’artista trionfante rinunci all’Eurovision, Rai designerà il rappresentante scorrendo la classifica della quarta serata.

Scaletta di tutte le serate del Festival di Sanremo

Martedì 16 febbraio 2027, prima serata:

Ascolto di tutti i 24 brani inediti in gara.

Sistemi di voto: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web: peso del 67%. Giuria Popolare (televoto e voto online): peso del 33%.

Mercoledì 17 febbraio 2027, seconda serata:

Nuova esecuzione dei 24 brani in gara.

Stesso sistema di voto della prima serata.

Giovedì 18 febbraio 2027, terza serata (Cover):

Esecuzione: i 24 big cantano un brano del repertorio italiano o internazionale pubblicato entro il 31 dicembre 2026, affiancati da un artista ospite concordato con la Rai.

Sistemi di voto: Giuria Popolare: 34%. Giuria della Sala Stampa, Tv e Web: 33%. Giuria delle Radio: 33%.

Come nelle precedenti edizioni, la classifica finale della serata Cover ha un valore autonomo. Non va cioè a pesare sulla classifica finale della kermesse.

Venerdì 19 febbraio 2027, quarta serata (serata Performance):

I 24 big eseguono la propria canzone con modalità esecutive, arrangiamenti o messe in scena differenti ed esclusive, concordate con la Direzione Artistica.

Sistema di voto: Giuria Internazionale di Esperti: peso del 50%. Giuria Popolare: peso del 50%. Chi vince questa serata, che come quella delle Cover non impatta sulla classifica finale, si guadagna il pass per l’Eurovision.

Sabato 20 febbraio 2027, quinta serata (finale):

Prima fase: esibizione dei 24 big.

Sistema di voto: Giuria Popolare (34%), Sala Stampa (33%), Radio (33%).

I voti ottenuti nella finale vanno a sommarsi ai voti percentuali della prima e della seconda serata, determinando la classifica generale.

Seconda fase: le prime posizioni della classifica generale (un numero compreso tra 3 e 5 artisti) vengono diffuse senza ordine di piazzamento. Azzeramento parziale e nuova votazione riservata esclusivamente alla Giuria Popolare tramite televoto e voto online.

Il voto dell’ultima fase viene aggregato alla classifica generale precedente: il brano al 1° posto viene proclamato vincitore di Sanremo 2027.