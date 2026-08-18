Stefano De Martino vuole Emma a Sanremo, lei detta una condizione imprescindibile: cosa ha chiesto

I ‘ben informati’ vanno ripetendo da settimane che Stefano De Martino starebbe facendo carte false per coinvolgere l’ex fidanzata Emma Marrone al Festival di Sanremo 2027. Sulla questione, attraverso un’intervista rilasciata sulle colonne di Tv Sorrisi e Canzoni, è intervenuta la diretta interessata, chiarendo che, qualora dovesse prendere parte alla kermesse il prossimo febbraio, lo farà da cantante in gara e non nel ruolo di co-conduttrice. L’artista salentina ha già provato entrambe le esperienze e, a conti fatti, ha rivelato di preferire decisamente fare parte della rosa dei big, in quanto la co-conduzione la ritiene molto più stressante e impegnativa.

Sanremo 2027: le puntualizzazioni di Emma Marrone

Quando è stato chiesto ad Emma se sarà protagonista a Sanremo 2027, è arrivata la seguente risposta: “Troppo presto per parlarne”. Una prudenza più che comprensibile, anche perché il Festival non è proprio dietro l’angolo. Ma non è nemmeno così lontano. La macchina organizzativa è già in moto. E naturalmente anche De Martino si sta dando parecchio da fare per trovare la quadra su tutto. Una cosa è certa: se mai avesse avuto l’idea di arruolare l’ex come co-conduttrice, sarebbe bene che se la levasse.

“Se dovessi tornare, ci tornerei come cantante… Fare la co-conduttrice è molto più faticoso e stressante di quanto sembri”, ha confidato l’artista, che ha poi raccontato che con De Martino ha un ottimo rapporto di amicizia e che lo sente spesso (lui le avrebbe chiesto dei consigli). Secondo la musicista, Stefano farà molto bene. “Sono sicura che il suo sarà un grande Festival”, ha chiosato.

Stefano De Martino inviterà Belén?

Nel frattempo continuano anche a circolare le voci di un ipotetico coinvolgimento a Sanremo 2027 di Belén Rodriguez. Qualcuno aveva persino ipotizzato che la modella argentina avrebbe presentato dei brani per provare a fare parte della competizione. Un’indiscrezione alquanto ‘fantatelevisiva’, che infatti è stata smentita dalla stessa showgirl.

Non si esclude invece che Belén possa trovare spazio in un ruolo secondario, come nella scorsa edizione, quando salì sul palco dell’Ariston nella serata cover per duettare con Samurai Jay. Tuttavia la sua presenza potrebbe essere considerata dall’ex marito De Martino troppo ‘pericolosa’ sul fronte gossip. Inutile dire che se Belén dovesse apparire a Sanremo con Stefano, verrebbe analizzato ogni singolo loro respiro.