I Fatti Vostri, cambiati tutti i conduttori (tranne Magalli): nuovo cast

Nuovo cast I Fatti Vostri: confermato Giancarlo Magalli, non più presente Roberta Morise dopo due anni di conduzione

Stravolgimento del cast de I Fatti Vostri! Un programma che potrebbe ricevere molto presto una ventata d’aria fresca. Tanti sono i cambiamenti che saranno messi in atto nel programma di Rai 2, che avrà però sempre come padrone di casa Giancarlo Magalli. Sembrava che la squadra scelta per la trasmissione funzionasse e invece qualcosa non deve aver convinto il direttore di Rai 2 che – secondo l’ultima anteprima di TvBlog – avrebbe deciso di sostituire totalmente i conduttori. Tranne Magalli. Tra i volti più amati che sarebbe stata lasciata fuori dal nuovo cast de I Fatti Vostri, Roberta Morise, con la quale Magalli era riuscito a instaurare una grande complicità (niente a che vedere col rapporto a dir poco traballante con Adriana Volpe!). Questa scelta del direttore di Rai 2 avrebbe sorpreso – e non poco – anche il conduttore principale de I Fatti Vostri, che avrà una nuova squadra con la quale creare affiatamento. Ma quali saranno i nuovi conduttori de I Fatti Vostri? Le novità non riguardano solo loro.

I Fatti Vostri conduttori: addio a Roberta Morise, Paolo Fox ci sarà?

TvBlog ha fatto sapere che Roberta Morise non ci sarà più a I Fatti Vostri, ma non è ancora chiaro chi prenderà il suo posto. Certamente un altro volto femminile. Ma è ancora presto per fare un nome. La lista sarebbe lunghissima. La Morise è stata presente nel programma per due anni, riuscendo a instaurare un solido legame con Magalli, che non aveva mai nascosto la sua stima nei confronti della conduttrice. Grande punto interrogativo su Paolo Fox: lui invece ci sarà col suo seguitissimo oroscopo? Francamente “liberarsi” di lui sarebbe una grande sciocchezza, visto l’interesse che il suo oroscopo puntualmente suscita. I Fatti Vostri potrebbe presentare anche inedite rubriche con personaggi tutti nuovi. La rivoluzione è in atto e solo Magalli non è stato “toccato”. Ma cos’altro si sa sul cast della nuova stagione de I Fatti Vostri?

News I Fatti Vostri: la decisione del direttore di Rai 2

Le novità su I Fatti Vostri non finiscono qua. Sarebbe quasi certa la sostituzione dell’orchestra di Demo Morselli con quella Palatresi; per non parlare, poi, della decisione di aggiungere al cast un’altra “voce” anziché quella di Graziano Galatone. Perché tutti questi cambiamenti? Il direttore di Rai 2 avrebbe deciso di dare una spennellata di freschezza al programma, che potrebbe così incuriosire maggiormente il pubblico. Cambiamenti, comunque, che riguardano un po’ tutta la Rai: ci sarà una nuova conduttrice di Chi l’ha visto?, per esempio, e – dopo la chiusura definitivamente de La Prova del Cuoco – Antonella Clerici tornerà con un’inedita trasmissione.