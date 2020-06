Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto, ecco cosa condurrà

Chi l’ha visto? senza Federica Sciarelli dopo 16 anni di conduzione

Federica Sciarelli non sarà più al timone di Chi l’ha visto?, il programma dedicato a tutte quelle persone scomparse in Italia, che è riuscito, nel corso del tempo, a raccogliere diverse testimonianze che hanno portato a risvolti più che positivi per le indagini. Un fulmine a ciel sereno? Nelle ultime settimane, si pensava già a un passaggio di testimone, alla sostituzione della seguitissima conduttrice – volto storico della trasmissione per ben 16 anni – con un’altra altrettanto amata. E già sono stati fatti i primi nomi. Ma procediamo con ordine. Sembra ormai certo che la Sciarelli abbandonerà Chi l’ha visto?, ma quali saranno i suoi prossimi progetti lavorativi? Uno già sarebbe in cantiere e darà un ampio spazio alla capace conduttrice di Rai 3.

Federica Sciarelli dopo Chi l’ha visto?, pronto un nuovo programma per lei

Secondo l’ultima anteprima di Blogo, Federica Sciarelli rimarrebbe comunque ben salda a Rai 3. Il direttore Franco Di Mare avrebbe pensato di affidarle totalmente un programma di politica. E basta. Non dovrebbero essere trattate scomparse – a tema Chi l’ha visto? – né casi di cronaca nera. Una trasmissione tutta nuova, e una nuova Sciarelli, che – secondo l’ultima notizia – avrebbe accettato di lasciare il suo posto a un’altra conduttrice. I palinsesti Rai cambieranno ancora, quindi: assisteremo al ritorno di Antonella Clerici e al traghettamento di Federica Sciarelli verso una inedita conduzione. La collocazione della trasmissione di notizie squisitamente politiche sarebbe quella del venerdì in prima serata.

Chi prenderà il posto di Federica Sciarelli? Papabili nomi di conduttrici

Una domenica di grandi notizie riguardanti le conduttrici più famose in Italia: dopo aver saputo del furto nella casa di Diletta Leotta, siamo venuti anche a conoscenza del destino lavorativo di Federica Sciarelli. Non dev’essere per nulla semplice lasciare Chi l’ha visto? dopo la bellezza di 16 anni di conduzione… Ma quali saranno le possibili candidate? Blogo fa alcuni nomi: al primo posto, ci sarebbe la giornalista (e grande amica della Sciarelli) Lidia Galeazzo; ma non sarebbe nemmeno da scartare l’ipotesi della neo-mamma Eleonora Daniele, volto a nostro avviso perfetto per Chi l’ha visto?. Sarà proprio lei a spuntarla? Il suo ritorno in Tv potrebbe essere davvero interessante.