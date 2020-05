Eleonora Daniele, Mara Venier la sorprende in diretta: forte emozione

Eleonora Daniele, Mara Venier la sorprende in diretta a Domenica In. La conduttrice di Storie Italiane: “Non è da tutti i giorni emozionarsi così”

Mara Venier regala emozioni a Domenica In ed Eleonora Daniele ringrazia. Nella puntata odierna, la padrona di casa del programma festivo di Rai Uno ha dedicato dichiarazioni di stima e affetto all’amica e collega, che da pochi giorni è diventata mamma della piccola Carlotta. Nella fattispecie, in apertura di puntata Zia Mara ha riservato parole al miele per la Daniele. Il tutto condito da una clip omaggio. Ricordiamo che la Venier ed Eleonora condividono una forte amicizia e che quest’ultima ha scelto Mara come madrina per il battesimo della figlia.

Elenora Daniele: “Mara, mi hai fatto commuovere oggi”

“Voglio salutare Eleonora Daniele, voglio salutare lei e Giulio che sono diventati genitori di Carlotta. Li voglio salutare con questo filmato…” ha dichiarato Mara Venier. La conduttrice di Storie Italiane ha risposto via social, ringraziando e spiegando di aver provato delle forti emozioni per la sorpresa: “Grazie alla madrina del cuore Mara Venier per questo filmato che mi ha fatto commuovere oggi. Sempre straordinaria: grazie Mara per questa bellissima sorpresa che ho visto nella tua Domenica In di successo con la nostra Carlotta tra le braccia… sei speciale. Non è da tutti i giorni emozionarsi così! Fra un po’ battezziamo”.

Mara Venier, brutto incidente domestico prima di Domenica In

La Venier, nella mattinata odierna, è stata vittima di un brutto incidente domestico. Si teme che si sia fratturata un piede. Lei stessa lo ha spiegato via social e in trasmissione, facendo anche sapere che subito dopo la diretta si sarebbe recata in ospedale per fare tutti gli esami del caso. Oltre alla forte botta al piede, ha battuto anche la testa. Tuttavia ha preferito andare comunque in onda e rimandare i test di qualche ora. In dubbio la sua ospitata a ‘Io e Te’, trasmissione di Pierluigi Diaco che decollerà domani e che prevede proprio Zia Mara tra gli ospiti.