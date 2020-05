Mara Venier, brutto incidente domestico prima di Domenica In: “Botta in testa terribile e frattura al piede. Tento di andare in onda”

Mara Venier, nella mattinata di domenica 31 maggio 2020, è rimasta coinvolta in un brutto incidente domestico. A renderlo noto, pochi minuti prima di andare in onda, è stata la stessa conduttrice veneziana che, attraverso i suoi profili social, ha fatto sapere di essere caduta dalle scale, credendo di essersi fratturata un piede. Nonostante lo spiacevole imprevisto, Zia Mara si è messa alla guida della trasmissione festiva del pomeriggio di Rai Uno. Dopo la diretta ha spiegato che si dirigerà a fare una radiografia per comprendere meglio l’entità dell’infortunio. In apertura di puntata ha raccontato ciò che ha anticipato sui social.

Mara Venier: le parole a Domenica In e quelle sui social

“Ci provo andare in onda… sono caduta dalle scale stamattina per venire qua… Penso frattura al piede… una botta in testa! Subito dopo Domenica in radiografia!”, ha scritto su Instagram Mara Venier, mostrando il ‘piedone’ fasciato. Stessa versione fornita in apertura di puntata: “In questo momento sto tentando di andare in onda, ma credo di avere una frattura al piede. Ho preso una botta in testa terribile. Sono caduta di peso. Non ci voleva, non ci voleva… Oggi, d’accordo con il direttore di Rai Uno Coletta abbiamo anche deciso di andare in onda fino al 28 di giugno”.