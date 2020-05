Paolo Fox torna a I Fatti Vostri con la rubrica dell’oroscopo: ecco quando

L’astrologo, in collegamento da casa, chiarisce il caso del video meme e annuncia il suo ritorno in trasmissione

Stando a quanto si apprende da TvBlog, Paolo Fox si è collegato tramite Skype a I Fatti Vostri per far luce su una vicenda che sta attirando parecchie critiche sul suo conto. Fox è stato assente nel programma di Michele Guardì per ben 2 mesi per lasciare più spazio all’informazione dopo lo scoppio della pandemia da Coronavirus. Negli ultimi giorni, sul web sta circolando un video ironico nel quale l’astrologo, nella puntata di fine 2019, annuncerebbe un 2020 “di grandi successi” riferendosi al periodo che intercorre tra Gennaio e Maggio. Inutile dire che gli internauti si sono sbizzarriti ad ironizzare e perfino criticare il povero Paolo. L’uomo, dunque, ha voluto chiarire il “fattaccio” e, in un secondo momento, ha annunciato il suo ritorno in trasmissione.

Paolo Fox si difende: “Non ho mai detto che il 2020 sarebbe stato stupendo”

Il romano ha quindi precisato che “è un video montato ad arte perché lo spezzone all’inizio non riguardava il 2020. Riguardava un solo segno zodiacale. Dal nostro speciale qualcuno ha tagliato il video e ha preso quel pezzo che riguardava solo un segno, lo ha montato ad arte facendo credere che io stessi parlando del 2020 e invece non era così. Se avessi detto questo ci starebbe, ma non ho mai detto che il 2020 sarebbe stato stupendo”. Successivamente, il conduttore, Giancarlo Magalli, ha riportato in studio alcuni messaggi dei telespettatori che chiedevano notizie sul suo ritorno nel programma.

“Se non dovesse funzionare sarò pronto a rifare un passo indietro”

Paolo Fox ha assicurato al pubblico che tornerà con la rubrica dell’oroscopo l’11 maggio: “Il mio è un momento di svago, di divertimento e un momento sereno. Se qualcuno si sente irritato per la sensibilità e non dovesse funzionare sarò pronto a rifare un passo indietro”.