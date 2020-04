I Fatti Vostri con Magalli e Roberta Morise in onda anche a giugno

Giancarlo Magalli e Roberta Morise: I Fatti Vostri in onda fino al 12 giugno

Quest’anno I Fatti Vostri durerà più del previsto. Tra i pochi programmi Rai rimasti in onda nonostante l’emergenza Coronavirus, non terminerà venerdì 29 maggio come previsto inizialmente. Come anticipa Blogo Roberta Morise e Giancarlo Magalli resteranno in video fino al 12 giugno. Una scelta ben pianificata dall’azienda che, a causa di quanto accaduto negli ultimi mesi, è stata costretta a far slittare a fine giugno l’inizio del palinsesto estivo. Dunque, oltre allo storico format di Michele Guardì, verranno prolungati pure Unomattina con Valentina Bisti e Roberto Poletti e La vita in diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Fa eccezione Storie Italiane: Eleonora Daniele terminerà il 29 maggio perché deve poi partorire la sua primogenita.

Prime novità sul palinsesto estivo della Rai

Dopo il 12 giugno I Fatti Vostri verrà sostituito su Rai 2 , come accaduto in passato, da film e serie tv in replica. Su Rai 1 ancora non si conoscono, invece, i nomi dei conduttori che prenderanno il timone di Unomattina estate e La vita in diretta estate. Il palinsesto televisivo non è stato ancora ufficializzato dall’azienda.

Magalli pronto a lasciare la televisione

Intanto nei giorni scorsi Giancarlo Magalli ha confidato che è pronto a lasciare il mondo della tv. Non subito ma magari tra 4-5 anni, in modo da godersi la pensione.