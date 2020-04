Magalli pronto a lasciare la televisione: “Vorrei godermi la pensione”

Giancarlo Magalli a Da noi… a ruota liberta: confessione inedita sul futuro

Confessione inedita di Giancarlo Magalli a Da noi… a ruota libera, il programma di Francesca Fialdini in onda ogni domenica pomeriggio su Rai Uno dopo Domenica In. Il presentatore de I Fatti Vostri ha ammesso che è pronto a lasciare il mondo della televisione, dopo tanti anni di onorato servizio in Rai. Un addio che però non avverrà subito: molto probabilmente tra quattro, cinque anni, come sottolineato dal diretto interessato. Magalli, come spiegato alla collega più giovane, vuole godersi la sua pensione e il meritato riposo dopo così tanto tempo passato sul piccolo schermo, prima nelle vesti di autore dietro le quinte e poi in quelle di conduttore. “Fra 4-5 anni vorrei lasciare la tv e godermi la pensione. È un pensiero che ho da un po’ e che non ho mai detto fino ad oggi”, ha ammesso il 72enne.

Giancarlo Magalli: basta dichiarazioni su Adriana Volpe

Nell’intervista con Francesca Fialdini Giancarlo Magalli ha parlato di alcuni colleghi, tra cui Pippo Baudo, Raffaella Carrà, Heather Parisi e Paolo Fox. Nessun menzione per Adriana Volpe, con la quale c’è una disputa legale in corso. In realtà Magalli ha provato a riavvicinarsi alla Volpe di recente ma Adriana non ha apprezzato i modi utilizzati. “Oggi non voglio più guardare al passato. Lui ha provato a fare pace solo pubblicamente, a me non è arrivato mai alcun messaggio neppure uno di condoglianze”, ha replicato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

La quarantena di Giancarlo Magalli: a Roma senza figlie

A Da noi…a ruota libera Giancarlo Magalli ha inoltre raccontato la sua quarantena da single. “Per fortuna lavoro ancora ma non vedo le mie due figlie da mesi”, ha ammesso l’ospite di Francesca Fialdini.