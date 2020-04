Adriana Volpe ultime news su Giancarlo Magalli e sul marito Roberto Parli

Nuova intervista di Adriana Volpe dopo il Grande Fratello Vip. L’ex conduttrice Rai si è sfogata con Tv Blog, parlando a lungo della sua avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia e dell’emergenza Coronavirus che le ha portato via il suocero Ernesto. Impossibile poi non menzionare Giancarlo Magalli: di recente il conduttore si è detto pubblicamente disposto a fare pace con l’ex collega dopo la faida che li ha allontanati professionalmente e privatamente. Parole che però non sono piaciute fino in fondo ad Adriana, che ha assicurato che Magalli non l’ha mai cercata nonostante queste dichiarazioni così importanti. “Giancarlo ha detto di voler far pace con me ai giornalisti. Non a me. Probabilmente è una “pace mediatica”, perché non mi ha mai cercata, chiamata, inviato un messaggio, neanche di condoglianze. Eppure il mio numero ce l’ha. Consentimi, invece, di ringraziare con il cuore in mano tutti i colleghi e gli amici, molti dei quali, in maniera del tutto inaspettata, hanno inviato messaggi di vicinanza e solidarietà a me ed alla mia famiglia”, ha osservato.

Adriana Volpe, il marito e Andrea Denver: la situazione

Accenno anche a Roberto Parli, il marito che Adriana non segue su Instagram. Una situazione piuttosto strana, visto che la coppia è sempre sembrata molto unita e affiatata. Ma, a quanto pare, si è trattato solo di un errore tecnologico e nulla più. “Sono rimasta sorpresa dell’attenzione mediatica che si è creata intorno a me, addirittura c’è chi controlla “chi segue chi”. Wow. Come ho avuto modo di chiarire sui miei profili social, non sono proprio la regina della tecnologia. Devo aver combinato qualcosa per cui non vedevo molti dei profili a me più vicini, ma ho risolto presto tutto”, ha chiarito la Volpe. “Ed ho colto l’occasione anche per togliermi, diciamo, un sassolino dalla scarpa, chiarendo una volta per tutte (si spera) che tra me e Denver non c’è nulla, se non una bella amicizia nata nella Casa, come con tanti altri. Andrea è un ragazzo garbato e sensibile. Ognuno di loro ha impreziosito questo viaggio e con molti credo continuerà una bella amicizia anche al di fuori del programma”, ha aggiunto.

Adriana Volpe in pole position per condurre a Mediaset

Intanto pare quasi certo che Adriana Volpe condurrà presto un programma Mediaset. Si è parlato di una trasmissione mattutina accanto a Michele Cuccuzza, con la quale Adriana ha condiviso l’avventura al Grande Fratello Vip. La diretta interessata ha così replicato ai gossip delle ultime settimane: “Lavorare in coppia con Michele sarebbe bellissimo ed una collocazione come quella, nel palinsesto, non so perché, me la sentirei a pennello”.