Adriana Volpe interviene sul gossip con Denver: la conduttrice chiarisce

Adriana Volpe chiarisce una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Andrea Denver

Durante la permanenza di entrambi nella Casa del Grande Fratello Vip e anche dopo l’improvvisa fuoriuscita di Adriana Volpe dal reality, si è discusso spesso del rapporto particolare tra la donna e Andrea Denver. Lei sposata e lui fidanzato: agli occhi dei telespettatori ci sarebbe un’attrazione davvero forte tra i due. Nessuno dei due ha mai confermato o smentito il fatto: pochi minuti fa, però, ecco che la conduttrice ha voluto fare finalmente luce sulla vicenda. Attraverso un post di Instagram, Adriana ha affermato che il gossip tra lei e Denver sarebbe solo una congettura. Ma vediamo nel dettaglio gli ultimi sviluppi.

Adriana ‘snobba’ Andrea Denver: “Non esistono storie tra me e lui!”

“Incredibile! Non posso più assentarmi 24 ore dai social che succede il delirio! Non sono una spada con la tecnologia, ma ora dovrebbe essere tutto ripristinato. E già che ci sono, mi tolgo un sassolino dalla scarpa: non montate storie tra me e Denver che non esistono!”, questo quanto ha pubblicato l’ex gieffina nel suo ultimo post su Instagram pochi minuti fa. Con tale dichiarazione, Adriana ha quindi smentito tutti i rumors che la vedevano pericolosamente vicina al modello. E il marito? Possibile che il discorso fatto sull’approccio alla tecnologia fosse per smentire anche la crisi con Roberto Parli e la questione della loro “rottura” social? Peccato, però, che i coniugi continuano a non seguirsi su Instagram.

Perché si parla di crisi tra la Volpe e Roberto Parli?

I due hanno smesso di seguirsi su Instagram. È bastato ciò per alimentare le voci su una possibile crisi tra l’ex gieffina e il marito. Prima il chiacchiericcio che riguardava la sua confidenza con Andrea Denver, poi alcuni like spariti dalle loro foto, infine la presenza poco assidua di entrambi sui social. Qualcuno potrebbe dire ‘poca roba per parlare di crisi’ ma a volte il web nasconde molti indizi che riguardano la vita reale.