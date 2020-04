Adriana Volpe e il marito Roberto: perché si parla di crisi, cosa è accaduto nelle ultime ore

Nelle ultime ore è divampata sul web la voce di una presunta crisi in corso tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli. Ma da dove è trapelato lo spiffero? E soprattutto su quali basi si sussurra di raffiche di vento sulla relazione? Tutto è cominciato quando è stato notato (e la cosa, in effetti, è alquanto strana), che la conduttrice e l’imprenditore hanno smesso di seguirsi su Instagram. Esatto, si sono tolti reciprocamente il ‘segui’. Qualcuno dirà: vabbè, ma è una sciocchezza. Potrebbe essere, ma i social sono spesso pieni di indizi che celano questioni reali. Fatto sta che in molti si stanno domandando perché ci sia stato questo gesto reciproco da parte dei due coniugi e…

Adriana Volpe meno presente sui social: il motivo

Qualcuno, come al solito, ha esagerato insinuando persino che il matrimonio sia arrivato al capolinea. Insomma, dalla serie più la sparo grossa e più faccio notizia. Ora, ciò che si sa, a bocce ferme, è questo: Roberto sta affrontando un periodo delicato (ha perso il padre a causa del coronavirus pochi giorni fa. Adriana ha lasciato il GF Vip 4 per il lutto) e non è più apparso sui social dopo la perdita della figura paterna. La Volpe ha invece utilizzato in diverse occasioni i suoi profili (mai comparendo con il coniuge), anche se ha fatto sapere, un paio di giorni fa, che sarà meno presente in rete prossimamente perché vuole recuperare il tempo perso con la figlia. In tutto ciò, c’è stato il gesto del like tolto al marito, che ha ricambiato con la stessa moneta. O viceversa (non si sa chi dei due abbia agito prima).

Adriana e gli spifferi esagerati del gossip

C’è insomma un ‘giallo social’. D’altra parte, parlare di fine di matrimonio è più che azzardato. Si attende un chiarimento da parte di Adiana, laddove decida di darlo per placare gli spifferi.