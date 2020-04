Gf Vip, Denver non si trattiene e bacia foto di Adriana: commenti in Casa

Grande Fratello Vip 4, la sorpresa ai concorrenti prima della finale: il calendario da loro realizzato è pronto

I concorrenti del Gf Vip 4 hanno ricevuto una sorpresa oggi pomeriggio: il calendario da loro realizzato! In alcune settimane li abbiamo visti alle prese con fotocamera e set fotografici, oggi abbiamo visto il risultato della loro creatività. Il Grande Fratello ha consegnato ai concorrenti il calendario e sfogliandolo Andrea Denver ha baciato la foto di Adriana Volpe! E mica solo una volta. Tra i due è nata una bellissima amicizia durante il reality show, un legame molto forte che si è consolidato nel tempo e ha fatto chiacchierare i più maligni. Sono solo amici, ma di sicuro molto legati e la mancanza di Adriana Volpe nella Casa si è fatta sentire parecchio dopo il suo abbandono.

Calendario Gf Vip 4, Denver bacia la foto con Adriana e Paola lo prende in giro

Proprio per questo motivo, Denver si è fiondato sul calendario appena ha visto la sua foto con Adriana in piscina! I concorrenti erano tutti seduti a terra in cerchio e stavano sfogliando il calendario, ricordando i vari momenti in cui hanno realizzato gli scatti. Andrea ha baciato la foto di Adriana Volpe più e più volte, tant’è che Paola ha ironizzato: “Denver ha qualche problema comunque eh”. Tutto si è risolto tra le risate di tutti e si sono distribuiti tra loro le stampe delle foto. Andrea ha preso quella con Adriana e l’ha mostrata a Patrick con un sorriso a trentadue denti! I Vip, tutti emozionati e col magone all’idea che tutti stia per finire, hanno deciso di sfogliare per la seconda volta il calendario.

Denver e Adriana Volpe, baci alla foto del calendario: “Un bacio innocente!”

Quando è ricomparsa la foto di Denver e Adriana in piscina, lui ha esclamato: “Un attimo, scusate”, e si è precipitato a dare di nuovo baci e baci! Stavolta è stata Antonella Elia a scherzarci su: “Oggi sposi!”. Le ha fatto eco Paolo Ciavarro: “Ma cosa fa?!”. Denver ha spiegato: “Un saluto ad Adri, è sulla guancia! Solo che la foto è piccola quindi sembra sulla bocca, ma è sulla guancia. Un bacio innocente”.