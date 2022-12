Nessun ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. E a dare la conferma di questo è la stessa conduttrice svizzera, che sul suo profilo Instagram condivide una Storia davvero inaspettata. Questa volta sceglie di pubblicare uno scatto che la ritrae a fianco all’imprenditore, padre di due delle sue figlie, Sole e Celeste. Se si osserva solo il selfie di Michelle e Trussardi insieme a cena verrebbe da pensare che siano tornati a formare una coppia. Questo, se non fosse per la didascalia, usata dalla conduttrice per presentare questa foto.

“Cenetta top tra ex”, scrive la Hunziker sulla foto che la ritrae seduta al tavolo di un ristorante insieme a Tomaso. Le sue parole, a questo punto, gelano. In particolare, la parola ‘ex’ è quella che attira subito l’attenzione di chi si ritrova a guardare questa Storia, che a primo impatto sembra dire altro. Oltre a confermare che non c’è stato nessun ritorno di fiamma con Trussardi, Michelle in questo modo rivela un altro dettaglio. Lei e l’imprenditore sono rimasti in buonissimi rapporti, non solo tra le mura domestiche, ma anche lontano da casa.

Questo è un dettaglio che si era percepito anche attraverso un’altra foto, che Michelle e Tomaso avevano condiviso insieme alle loro figlie. Quella di oggi è decisamente più chiara, visto che compaiono loro due. Non fossero in buoni rapporti, non avrebbero di certo deciso di andare a cena insieme. Intanto, la conduttrice fa notare una particolare coincidenza: in quel ristorante c’è anche sua figlia Aurora Ramazzotti con il compagno Goffredo Cerza.

La figlia di Michelle ed Eros Ramazzotti è attualmente incinta del suo primo figlio e, ogni tanto, rivela qualche dettaglio della sua gravidanza attraverso il suo profilo Instagram. Intanto, stasera si ritrova a cenare nello stesso ristorante di sua madre, per una coincidenza. La Hunziker riprende con il suo telefono il tavolo in cui è seduta la giovane coppia e scrive: “Nel frattempo totalmente ignari, i ragazzi hanno prenotato nello stesso ristorante”.

Solo una settimana fa, il settimanale Chi confermava che il ritorno di fiamma tra Michelle e Tomaso non è avvenuto. Oggi la stessa conduttrice ribadisce come stanno le cose, usando il potere dei social.