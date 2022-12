Aurora Ramazzotti è da poco entrata nel sesto mese di gravidanza e per il parto ha scelto una clinica a Lugano in Svizzera. Il settimanale Chi, in edicola oggi 7 dicembre, mostra le foto di Aurora con mamma Michelle Hunziker e le sorelline Sole e Celeste proprio nella località elvetica. L’influencer, insieme alla famiglia e al compagno Goffredo Cerza, ha fatto un sopralluogo nella clinica dove darà alla luce suo figlio. Il parto è previsto tra la fine di marzo e l’inizio di aprile.

La “Clinica Sant’Anna” di Sorengo in Svizzera, come riporta la rivista diretta da Alfonso Signorini, è un’eccellenza una struttura di altissimo profilo. Viene chiamata la clinica dei vip. Si trova in una location da sogno e sorge su una collina circondata dal verde, che si affaccia sul lago di Lugano. Garantisce tranquillità e riservatezza, oltre a un servizio impeccabile. Ecco perché è scelta da diverse personalità influenti. In questa struttura Michelle Hunziker ha dato alla luce proprio Aurora, ma non le altre due figlie avute con Tomaso Trussardi che sono nate a Milano. Anche i cinque figli di Barbara Berlusconi sono nati in questa clinica.

Sole e Celeste le sorelle di Aurora a soli 9 e 7 anni si apprestano a diventare zie. A fine novembre ha fatto sorridere la notizia che raccontava della più piccola delle figlie di Trussardi, Celeste; la piccola ha allontanato dei paparazzi troppo insistenti che erano alla ricerca del scatto perfetto per immortalare Aurora.

L’influencer ha condiviso sui suoi canali social il video della piccolina che correva dietro e spingeva via un paparazzo. Da quando ha dato la notizia della gravidanza, infatti, Aurora è diventata un’osservata speciale da parte dei fotografi. In quell’occasione ha potuto contare sulla sorellina per liberarsene.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti a breve diventeranno dunque nonni. Le loro reazioni alla notizia della gravidanza della figlia non si sono fatte attendere. Entrambi si sono dichiarati felicissimi e hanno mostrato la loro gioia commentando la notizia. Quando Aurora ha ufficializzato il tutto con un video su Instagram, Michelle ha scritto: “Che giornata ricca di emozioni! Lei è la mia bebè! Come fa a fare un bebè la mia bebè?! La vita è meravigliosa!”.

Eros Ramazzotti ha riservato invece un dolce pensiero alla figlia dal palco dell’Arena di Verona dove stava tenendo un concerto e dove tra il pubblico c’era proprio Aurora : “Mi fai diventare nonno. Lo voglio sul palco con me, che sia maschio o che sia femmina. L’importante è che stia bene e venga in un mondo migliore. Grazie Aury, ti amo”.