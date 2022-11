Aurora Ramazzotti, la sorellina di 7 anni si scaglia sui paparazzi

By

Pochi giorni fa Aurora Ramazzotti ha fatto sorridere i suoi follower mostrando tramite le sue storie Instagram la sorellina Celeste cacciare i paparazzi che la volevano immortalare. Celeste, figlia più piccola di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, a soli 7 anni ha dimostrato un carattere forte spingendo via i fotografi e gridandogli di andarsene. “Mia sorella che allontana il paparazzo è tutto”. Questo ha scritto Aurora condividendo il video, fiera della sorellina pronta a difenderla. Da quando ha ufficializzato la sua gravidanza, l’influencer è braccata dai paparazzi, appostati un po’ ovunque alla ricerca dello scatto ‘perfetto’. Questa volta però hanno trovato qualcuno che gli ha dato filo da torcere: la piccolina di casa.

La figlia della Hunziker e di Ramazzotti ha svelato poco tempo fa di aspettare un maschietto dal compagno Goffredo Cerza e dal momento in cui ha reso pubblica la dolce attesa spesso condivide la nuova quotidianità, segnata da un pancino ‘crescente’, con i suoi follower. L’unica cosa che ha fatto storcere il naso alla coppia è stata la notizia della gravidanza data dal settimanale Chi con troppo anticipo. La Ramazzotti non era ancora al terzo mese (quando il settimanale di Alfonso Signorini ha spoilerato la notizia), periodo dal quale si ha più tranquillità ad annunciare che si aspetta un bimbo. Da quel momento chi era vicino alla coppia, dalle famiglie agli amici, ha iniziato a non rispondere a domande su questo argomento o addirittura a smentire.

Poco dopo gli stessi ragazzi con un bellissimo e ironico post su Instagram hanno svelato che era tutto vero e che volevano semplicemente aspettare il terzo mese per dare la notizia mostrando della stizza verso Signorini e il magazine da lui diretto. Lo hanno mostrato con frecciatine ironiche ma non solo, Lo stesso giornalista intervistato da il Corriere della Sera ha svelato di aver fatto arrabbiare la coppia:

“La gravidanza di Aurora Ramazzotti? Si è arrabbiata? Eh, credo tanto. Dopo ho saputo che non era ancora al terzo mese. Ma mi dicono che ora vada tutto bene e che lei sia felicissima”.

Eccezion fatta per questo “incidente di percorso”, la gravidanza procede nel migliore dei modi e i nonni, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, sono al settimo cielo dalla gioia e non vedono l’ora di poter tenere tra le braccia il nuovo membro della famiglia.