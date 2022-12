C’è un adagio che recita: “Le minestre riscaldante non funzionano”. E come ogni adagio porta con sé un fondo di verità. Nel caso di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi pare più di un fondo. Dopo la fine del matrimonio, la conduttrice svizzera si è consolata con Giovanni Angiolini, liaison che ha fatto imbestialire l’imprenditore bergamasco che ha criticato duramente il medico. La passione con Michelle è durata giusto il tempo di una mezza primavera e di un’estate per poi evaporare. Bye bye! La Hunziker e Trussardi, nel grigiore di fine autunno, parevano aver riallacciato i fili d’amore. Qualche paparazzo li ha immortalati a cena assieme, al ristorante. L’amico di vecchia data di Tomaso, il giornalista Vittorio Feltri, ha pure lasciato intendere che il legame matrimoniale fosse stato recuperato. E invece…

E invece il ritorno in love sembra che non “s’ha da fare”, almeno per ora. Il mai, tra le infinite vie dell’amore, meglio non pronunciarlo. A spiegare che le prove di riavvicinamento tra la Hunziker e Trussardi non sono andate a buon fine è stato Chi Magazine. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, nel numero in edicola da mercoledì 7 dicembre 2022, ha sottolineato che il ritorno di fiamma non si è concretizzato e che l’ex coppia rimarrà appunto ex. Nessun lieto fine.

Intanto, in casa Hunziker-Ramazzotti fervono i preparativi per accogliere il figlio (è un maschietto) che darà alla luce Aurora. La giovane, che da poco è entrata nel sesto mese di gravidanza (la nascita del bebè è prevista per fine marzo o inizio aprile), sempre secondo quanto spifferato da Chi, dovrebbe partorire in Svizzera, nella medesima clinica in cui è nata Michelle.

L’influencer e conduttrice aspetta un frutto d’amore assieme al compagno storico Goffredo Cerza. I due sono innamorati da anni e soprattutto inseparabili. Lo scorso anno, qualcuno aveva mormorato di una non meglio precisata crisi. Addirittura c’è chi ha sostenuto che fossero stati sul punto di dirsi addio. Non è accaduto nulla di tutto questo. Ora i due piccioncini si apprestano a diventare mamma e papà.