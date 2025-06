Helena Prestes rompe il silenzio, il post sfogo: ”Io amo Javier”

Continuano ad arrivare aggiornamenti sulla torbida vicenda che coinvolge Helena Prestes. Dopo le accuse arrivate dal suo ex fidanzato, Carlo Motta, che ha riempito i social di ”prove” dei tradimenti della modella nei confronti del fidanzato Javier Martinez, arrivano finalmente le parole della diretta interessata. Helena si è sfogata su Instagram, rompendo il silenzio sulla vicenda.

Giusto oggi sono arrivate altre news sulla presunta rottura tra Helena e Javier. Dopo i rumor di una litigata, a seguito della quale alcuni sostenitori della coppia avrebbero visto lui in lacrime, erano arrivati segnali da Gessica Notaro. L’amica di Javier avrebbe confermato la fine della storia tra i due gieffini, unfollowando la modella brasiliana sui social, mossa rivelatrice ai tempi di oggi in cui anche un semplice segui vale quanto una vera conferma. Peccato che pochi minuti fa sia arrivata la smentita di Helena. La Prestes ha pubblicato un lungo sfogo nelle Instagram story, una foto di lei e Javier mano nella mano come sfondo e nel testo la sua verità.

Helena Prestes: ”Io amo Javier, nessun tradimento”

Mentre Carlo Motta continua a pubblicare foto di lui ed Helena insieme, che proverebbero un riavvicinamento alle spalle del pallavolista, Helena dice la sua. Dopo giorni in cui i gossip si inseguono e la verità si allontana sempre di più, la Prestes prende in mano la situazione per difendersi e per difendere la sua relazione con Javier. Ormai è abituata a proteggere il suo amore per l’argentino, come aveva già fatto nella casa del Grande Fratello, lo sta facendo anche fuori. Su Instagram scrive che la verità è una soltanto, ossia che lei ama Javier e che nessuno può permettersi di intromettersi nella loro storia. Invita chiunque stia provando a rubar loro i momenti felici con gossip infondati a continuare a farlo (facendo intendere che le mosse di Motta siano solo un modo per far parlare di sé), loro continueranno a viversi.

Inoltre, Helena chiede di smetterla di inventare falsità e parlare di un tradimento che non c’è stato. Insomma, la Prestes è stata lapidaria, determinata e dritta al punto come siamo abituati a vederla. Nessun tradimento con l’ex fidanzato Carlo (che stando a quanto rivela Alessandro Rosica, l’Investigatore Social è stato già querelato da Helena), nessuna crisi con Javier Martinez. Questa è la verità di Helena, ma siamo sicuri che la vicenda non sia ancora chiusa e che continueranno ad arrivare aggiornamenti.