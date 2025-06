Helena e Javier, Motta condivide le sue prove: così cavalca l’onda

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a essere al centro del gossip, con Carlo Motta che non sembra disposto a fermarsi. Mentre i fan della coppia nata al Grande Fratello stanno trascorrendo queste ore a scoprire qual è la verità. Ed ecco che l’ex fidanzato della modella brasiliana, dopo aver rilasciato delle dichiarazioni che insospettiscono, ha condiviso delle foto sul suo profilo Instagram, che a detta sua sarebbero delle prove che parlano chiaro.

Precisamente in questi scatti, che poi Carlo ha deciso di cancellare, è possibile vedere Helena con lui. Non solo, la Prestes appare nell’auto di Motta e insieme a un altro gruppo di persone si preparano a praticare kitesurf. Nessun bacio o gesto che possa rivelare che c’è stato qualcosa di più tra loro. Intanto, però, Carlo ci tiene a far sapere che queste foto sono state scattate di recente, mostrando che la sua auto l’ha acquistata il 28 marzo 2025.

Pertanto, gli scatti sono per forza stati fatti dopo l’uscita di Helena dalla Casa del Grande Fratello. Pronto a tutto pur di stare al centro di questo gossip, Carlo ha anticipato che avrebbe cancellato dal suo profilo queste Storie:

“Cancellerò le storie perché non mi va restino sul profilo. Comunque il motivo di tutto ciò, per chi non lo sapesse, è che nel momento in cui non ho accettato di raccontare frottole prendendo in giro a mia volta la gente, sono stato additato come falso e millantatore e dato che io non ho bisogno di inventare nulla per campare e non ho nulla da nascondere, ecco a voi un assaggio del fatto che ci siamo visti e frequentati”

Non gli va che restino sul suo profilo, però le condivide per continuare a cavalcare l’onda. Questa è l’impressione che dà a molti utenti che stanno seguendo questa vicenda. Nel frattempo, però, tutto sembra essere tornato alla normalità tra Helena e Javier. Infatti, i due, dopo le dichiarazioni rilasciate da Carlo che insinuano che ci sia stata una frequentazione segreta con la Prestes dopo il Grande Fratello, sono stati beccati insieme in una libreria.

Qui appaiono felici e complici. Dunque, per i fan rappresenta una chiara prova che in realtà tra Javier ed Helena non c’è una crisi o una rottura. Inoltre, Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli su Instagram si dicono certi che la loro relazione stia andando avanti, mentre Motta starebbe cercando un modo per sfruttare la loro visibilità. Ora i fan attendono chiaramente una reazione concreta da parte della coppia.