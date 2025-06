Helena Prestes rivede l’ex, Javier reagisce male: “Quello che ha scoperto…”

Helena Prestes e l’ex fidanzato Carlo Motta si sono rivisti. Lo ha confermato lo stesso Motta nelle scorse ore. La faccenda sta facendo molto rumore tra coloro che hanno seguito le vicende dell’ultima edizione del Grande Fratello. E Javier Martinez come avrebbe preso la questione? Pare male. Si sussurra di una lite con la compagna Helena. Ma si proceda con ordine. Dopo la conclusione del reality Mediaset il pallavolista argentino e la modella brasiliana sono stati tutto miele e coccole. Addirittura hanno lasciato intendere di non escludere la possibilità di mettere su famiglia. Poi il fulmine a ciel sereno, con Motta che ha raccontato di aver rivisto la Prestes.

L’ex fidanzato di Helena ha spiegato che ha incontrato Helena in diverse occasioni per fare kite e che con lei ha un buon rapporto. Inoltre ha aggiunto che non ha nulla contro la sua attuale relazione con Javier. Ha però smentito di averle mandato dei fiori, come invece qualcuno ha ipotizzato. E Javier come ha reagito a tali incontri della fidanzata? Secondo quanto rivelato dal giornalista Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip e retroscena tv, l’argentino non avrebbe preso bene la faccenda tanto che ci sarebbe stata una lite con la Prestes.

L’indiscrezione, Helena Prestes e Javier Martinez hanno litigato

“A seguito di quanto accaduto ieri, sembrerebbe esserci stata una bella lite tra i due, ancora devono risolvere questa cosa”, ha sostenuto Pugnaloni per poi aggiungere che “Javier non ha preso bene tutto quello che è successo. Ci sarebbe stata una forte lite e nessun chiarimento al momento”. Dunque tra i due piccioncini che fino a poco fa si promettevano amore eterno in maniera alquanto stucchevole, si sarebbe creata una frattura non da poco.

Biagio D’Anelli e la telefonata con Javier

Sulla vicenda è intervenuto anche Biagio D’Anelli, che ha rivelato di aver parlato al telefono per diversi minuti con il pallavolista argentino. D’Anelli ha esordito affermando che il GF si è concluso e chi vi ha partecipato non è tenuto a far sapere nei minimi particolari le esperienze che sta vivendo. Detto ciò, ha attaccato Carlo Motta: “C’è un ex fidanzato che adesso millanta frequentazioni dopo che ha denigrato Helena quando lei era dentro la Casa. E adesso parla di affetto e incontri…”

Spazio poi all’esclusiva relativa alla conversazione che avrebbe avuto con Javier: “Ma voglio dirvi una cosa in esclusiva: ieri sono stato più di venti minuti al telefono con Javier, e per solidarietà maschile dico soltanto che è un gran signore”. “Scoprirete il perché, sarà lui a dirvi i motivi se deciderà di farlo. Lui è un gran signore per come si sta comportando e per quello che ha scoperto”, ha concluso D’Anelli. E che cosa ha scoperto di così compromettente? Chissà, sembra che sarà il pallavolista argentino a riferirlo in prima persona. Pare che i ‘teatrini’ visti al Grande Fratello avranno uno spin off sui social. Niente di nuovo sotto il sole.