Helena Prestes si rivede con il suo ex fidanzato? Lui svela: “Le voci sono vere”

Cosa sta succedendo tra Helena Prestes e Javier Martinez? Tra i due c’è già aria di crisi? Da che si parlava di matrimonio e addirittura di fare un figlio insieme, in questi giorni molti fan hanno cominciato a prendere in considerazione un ritorno di fiamma tra la famosa modella e il suo ex fidanzato Carlo Motta, di cui lei ha parlato molto spesso nella casa del Grande Fratello. Infatti fu proprio Helena a raccontare che riponeva la sua speranza in questa esperienza per riuscire a dimenticarlo. E ora che entrambi hanno intrapreso due strade separate, sono cominciate a circolare voci su un possibile ritorno di fiamma. Lui, in una storia su Instagram, ha vuotato il sacco: “A causa delle offese ricevute per non aver smentito il fatto che mi frequento con Helena, mi ritrovo costretto a confermare che tali voci sono vere. Ci siamo rivisti in diverse occasioni“.

Una rivelazione che ha spiazzato i fan di Helena e Javier, che sono tutti molto consapevoli del fatto che la modella abbia provato in passato dei sentimenti molto forti per questo ragazzo che, in qualche modo, rimarrà sempre importante per lei.

In nome e rispetto alla famiglia di Carlo non ci sono problemi tra di noi ….lui è una persona brava e non merita essere in mezzo a vostri commenti. Dovete dissociare per rispetto. É ingiusto scrivere a clienti o vita personale sua… — helenaprestes 🐅 (@helenaprestes) June 4, 2025

Helena Prestes: cosa sta succedendo con il suo ex Carlo Motta

La scoperta che si stanno rivedendo ha lasciato davvero senza parole i fan di Javier ed Helena, che in questi giorni hanno avvertito aria di crisi per la coppia. In modo particolare per Javier, che in questa storia, non sembra essere stato tutelato abbastanza. Per molti fan infatti è una mancanza di rispetto che Helena si rivede con un ex di cui era innamorata ancora quando era nella casa più spiata d’Italia. In ogni caso, da come Carlo ha dichiarato, si sono rivisti qualche volta ma niente di più: “Abbiamo un buon rapporto e non ho niente contro la sua attuale relazione“.

“In nome e rispetto alla famiglia di Carlo non ci sono problemi tra di noi” ha scritto Helena sul suo profilo di X, chiedendo appunto di tenere fuori il suo ex ragazzo da tutte queste dinamiche. Molti fan, però, ritengono che lui lo abbia fatto di proposito a mettersi in mezzo per cavalcare l’onda del successo di Helena: insinuazioni che, da parte dei fan della Prestes, sono all’ordine del giorno.