Helena e Javier, la vita dopo il Grande Fratello: nei piani una figlia

Helena Prestes e Javier Martinez sono stati due dei protagonisti più amati di quest’ultima edizione del Grande Fratello, vinta da Jessica Morlacchi. I due hanno iniziato una frequentazione all’interno della Casa, continuata anche una volta terminato il reality. La modella brasiliana ed il pallavolista sono difatti innamoratissimi e sognano una vita insieme, così come riferito in un’intervista con Chi Magazine. Tra i loro progetti futuri ci sarebbe anche una figlia.

I progetti di Helena e Javier dopo il Grande Fratello: nei piani anche una figlia

Come ogni anno nella Casa del Grande Fratello si vengono a creare tra i concorrenti le dinamiche più disparate, tra amicizie, rivalità e storie d’amore. Una delle coppie nate in quest’ultima edizione è stata quella formata da Helena Prestes e Javier Martinez. I due hanno iniziato una frequentazione, continuata poi anche una volta fuori dal reality. Già ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin qualche settimana fa, la modella brasiliana ed il pallavolista si erano mostrati innamoratissimi. In un’intervista rilasciata nelle ultime ore a Chi Magazine, gli ex gieffini hanno confermato di volere una vita insieme.

Oltre ad una casa tutta loro, nei loro piani per il futuro ci sarebbe anche quello di costruire una famiglia. Nello specifico i due hanno parlato di possibili figli. Entrambi vorrebbero una bambina. In quanto a progetti di coppia, per il momento i due hanno affermato di aver già dato e di voler restare lontani dalle telecamere per un po’. Javier, tuttavia, non ha escluso la possibilità di qualche progetto legato allo sport in compagnia di Helena. Alla domanda su dove si vedono tra dieci anni entrambi hanno risposto insieme in una casa piena di vita e musica, con dei figli e qualche ruga in più.

La fine della storia tra altri due gieffini: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Se la storia tra Helena e Javier continua a gonfie vele, un’altra si è invece interrotta con la fine del Grande Fratello. Stiamo parlando nello specifico di quella tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. L’ex velina di Striscia La Notizia ha difatti lasciato il ragazzo in diretta durante l’ultima puntata del reality. Stando ad alcune indiscrezioni, tuttavia, i due si sarebbero recentemente risentiti. Tuttavia ancora non ci sarebbe stato un incontro tra loro.