Helena e Javier innamorati a Verissimo: il futuro della loro storia

Nella puntata di Verissimo andata in onda questo pomeriggio su Canale 5 Silvia Toffanin ha ospitato Helena Prestes e Javier Martinez, due dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. I due si sono conosciuti all’interno della Casa e hanno iniziato una frequentazione, continuata anche una volta terminato il reality. Nel corso della loro intervista con la conduttrice, gli ex gieffini hanno parlato di com’è nata la loro storia d’amore e di quali sono i loro piani per il futuro.

Quest'ultima ha ospitato in studio due dei protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, nello specifico Helena Prestes e Javier Martinez. Inizialmente la conduttrice ha intervistato solo Helena, arrivata seconda e sconfitta in finale da Jessica Morlacchi. La modella brasiliana ha parlato proprio del suo rapporto con l'ex cantante dei Gazosa e della sua esperienza all'interno della Casa, raccontando poi anche della sua infanzia difficile.

Helena e Javier parlano della loro storia

Poco dopo Silvia Toffanin ha voluto fare una sorpresa alla sua ospite. Le due sono difatti state raggiunte in studio da Javier Martinez, concorrente con il quale Prestes ha iniziato una frequentazione. La modella brasiliana ed il pallavolista si sono conosciuti all’interno della Casa ma continuano a vedersi anche fuori. Javier ha spiegato come la loro storia d’amore sia stato un processo lungo. Nello specifico ha rivelato che inizialmente aveva un po’ paura ma poi ha capito che per lui Helena non era solo un’amica e che era stato sempre innamorato di lei. Entrambi hanno poi affermato di volere una famiglia.

Toffanin ha chiesto a Martinez se volesse dire qualcosa di speciale a Prestes. Sebbene il pallavolista abbia esordito affermando di dirle cose speciali già tutti i giorni, alla fine ha voluto lasciare un messaggio alla sua compagna.

Queste le sue parole precise:

Ti amo, sono innamoratissimo di te e ti giuro, spero che vada veramente tutto bene.

La conduttrice ha poi salutato la coppia affermando di aspettarli nuovamente lì a Verissimo nel caso in cui ci dovessero essere delle novità ed augurandogli il meglio.